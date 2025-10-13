El presidente del Gobierno español celebra la Fiesta Nacional y el Día de la Hispanidad con un vídeo sin la bandera y sin referencias a Hispanoamérica

Publicado por Israel Duro 13 de octubre, 2025

El día de la Fiesta Nacional de España sin la bandera del país y el Día de la Hispanidad sin hispanoamericanos ni referencias a Hispanoamérica. Así celebró ambas festividades el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un vídeo compartido en las redes sociales en el que lo más destacado fueron las ausencias.

Tampoco hace ninguna referencia a los militares, a pesar de que lo más característico del día en España es el desfile militar de todos los cuerpos del Ejército frente a las autoridades nacionales, con los reyes al frente.

Las banderas de Pedro Sánchez: LGBT y Palestina

Eso sí, en el vídeo no falta la bandera LGBT, ni referencias a este lobby. Tampoco podía faltar la bandera que el presidente español ondea a todas horas en los últimos tiempos para tratar de ocultar los problemas de corrupción que le rodean: la palestina, con imágenes de manifestaciones anti israelíes.

Aunque la ausencia de la bandera nacional en el vídeo es subsanada al menos en el texto compartido en las redes con un emoji, no ocurre lo mismo con la presencia de hispanoamericanos ni de los uniformados.

"Es algo insensato e imperdonable"

Una ausencia que no dejó de subrayar una de las principales bestias negras del líder del Ejecutivo español, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. La líder regional popular señaló tras ver la publicación:

"No es que le haya traicionado el subconsciente, que también. Es que él ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como Nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él. Está al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y abrir brechas entre españoles. Esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas".

"Esto se está convirtiendo en una guerra de trincheras, de odios, lo alimenta él, es el responsable de tener a una Nación unida, regiones hermanas y ciudadanos cohesionados. Sánchez está a otra cosa y su sentimiento de 'culpa' (en referencia los casos de corrupción que afectan tanto al partido, como al Gobierno y a la familia del presidente) lo está impregnando todo y nos encontramos siempre a la contra, al choque. Es algo insensato e imperdonable".

La extrema izquierda, encantada con el vídeo de Sánchez

Las ausencias tampoco pasaron desapercibidas entre la izquierda más radical. Así, Pablo Iglesias, fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno con el propio Sánchez, destacaba la publicación, aunque en un tono muy distinto al de Ayuso.