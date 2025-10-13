Trump, ante el Parlamento israelí: "Ahora puedo decirlo, los rehenes han vuelto"

Publicado por Santiago Ospital 13 de octubre, 2025

Este lunes se concretó el pactado retorno de rehenes israelíes capturados por Hamás. Como parte de la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump, el grupo terrorista prometió liberar a los 20 secuestrados vivos que todavía permanecían en su poder desde el 7 de Octubre, así como la devolución de 28 cadáveres. A cambio, Israel se comprometió a excarcelar unos 2000 presos palestinos.

Las liberaciones comenzaron durante la madrugada, mientras el presidente Trump se encontraba camino a la región para hablar frente a la Knéset (parlamento israelí) y luego reunirse con negociadores en Egipto con el objetivo de sellar el pacto que pone fin a la Guerra de Gaza.

Así se lo contamos en VOZ, minuto a minuto.

Los horarios son en hora este (EST).

08:29 Trump viaja a Egipto para asistir a una cumbre sobre Gaza 16:56 13/10/2025 16:56 13/10/2025

08:20 Trump cierra su discurso ante la Knéset: "Amo a Israel, estoy con ustedes hasta el final" 14:26 13/10/2025 16:56 13/10/2025

08:13 El discurso de Trump en español 14:23 13/10/2025 14:23 13/10/2025

08:05 Trump: "Israel vivirá y prosperará para siempre" 14:11 13/10/2025 14:23 13/10/2025 "La historia de feroz determinación y triunfo israelíes desde el 7 de Octubre debería demostrar al mundo entero que quienes pretenden destruir esta nación están condenados a un amargo fracaso.



El Estado de Israel es fuerte y vivirá y prosperará para siempre".

07:49 Netanyahu no asistirá a la cumbre sobre Gaza en Egipto

14:00 13/10/2025 14:00 13/10/2025 La Oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el mandatario no asistirá a la cumbre sobre Gaza en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.



Aunque agradeció la invitación de Trump a la reunión, la oficina sostuvo que Netanyahu no podrá participar porque coincide con la festividad de Simjat Torá, que comienza la noche del lunes y continúa hasta la puesta de sol el martes, según AFP.



Trump y Al Sisi dirigirán dicha cumbre este lunes en Sharm el Sheij, junto con una veintena de dirigentes, entre ellos el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

07:40 "Ahora puedo decirlo, los rehenes han vuelto", dice Trump

13:55 13/10/2025 13:55 13/10/2025 El presidente Trump celebró la noticia de que los 20 rehenes que seguían con vida estaban libres y en Israel: "Ahora puedo decirlo, los rehenes han vuelto".



"Para tantas familias a lo largo y ancho de esta tierra han pasado años desde que conocieron un solo día de verdadera paz. Pero ahora, por fin -no sólo para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros-, la larga y dolorosa pesadilla ha terminado".





07:27 Trump vaticina una Edad de Oro para Oriente Medio

13:34 13/10/2025 13:34 13/10/2025 "Dentro de varias generaciones, este será recordado como el momento en el que todo empezó a cambiar", dijo el presidente Trump en su discurso ante el Parlamento israelí.



"Al igual que en EEUU ahora mismo, esta será la Edad de Oro de Israel y la Edad de Oro de Oriente Próximo."



El mandatario también elogió a los países de la región por sus esfuerzos para presionar a Hamás para que acepte el acuerdo. Colaboración que calificó de "inusual" e "increíble".



07:18 Trump: "El sol sale sobre una Tierra Santa que por fin está en paz" 13:20 13/10/2025 14:00 13/10/2025 "Tras tantos años de guerra incesante y peligro sin fin, hoy los cielos están en calma, las armas callan... el sol sale sobre una Tierra Santa que por fin está en paz", sostuvo el presidente Trump ante el parlamento israelí, convirtiéndose en el cuarto presidente en el recinto.



"Una tierra y una región que, si Dios quiere, estarán en paz por toda la eternidad".





07:09 Trump comienza a hablar ante el Parlamento israelí 13:09 13/10/2025 13:09 13/10/2025

06:40 Netanyahu sobre Trump: "Nunca he visto a nadie mover el mundo tan rápidamente" 12:51 13/10/2025 12:51 13/10/2025 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en que Trump era "el mejor amigo que Israel haya tenido en la Casa Blanca".



"Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos lograremos esta paz", afirmó Netanyahu, quien también elogió los esfuerzos militares de su país, asegurando que habían demostrado a sus enemigos que no podían destruirlo: "La paz a través de la fuerza".

​"Nunca he visto a nadie mover el mundo tan rápidamente como nuestro amigo Donald J. Trump", insistió, afirmando que la tregua había sido alcanzada gracias a aquel "liderazgo internacional" y la presión militar israelí.

​"Esperemos que los próximos años sean una época de paz. Paz dentro de Israel y paz fuera de Israel", añadió.

06:25 Israel presentará la candidatura de Trump para el Premio Nobel de la Paz 2026 12:33 13/10/2025 12:33 13/10/2025 El portavoz del Parlamento israelí, Amir Ohana, se comprometió a presentar el año próximo la candidatura de Trump para el Premio Nobel de la Paz.



Tras recordar que Trump frenó ocho conflictos, aseguró: "El año que viene, no hay nadie que lo merezca más que tú".



Este año, el galardón fue para la opositora venezolana María Corina Machado.

06:15 Cálida bienvenida a Trump en la Knéset: el "mejor amigo" de Israel

12:18 13/10/2025 16:00 13/10/2025 Trump fue recibido con una ovación de la Knéset. Siguieron varios minutos de aplausos para él y su anfitrión, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, entre otros, a medida que iban siendo presentados.



Amir Ohana, portavoz del Parlamento israelí, llamó a Trump el "mejor amigo" de Israel en la Casa Blanca, recordando que había mudado la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y los Acuerdos de Abraham, así como su presión a Irán para aminorar la amenaza nuclear.



06:05 ¿Qué dice el plan de paz de Trump?

12:07 13/10/2025 12:18 13/10/2025 La liberación de los 20 rehenes vivos en manos de Hamás, así como la devolución de 28 cadáveres, a cambio de unos 2.000 prisioneros capturados por Israel, forma parte de la primera fase del plan de paz impulsado por Trump.



La primera etapa también incluye el cese de hostilidades y el repliegue de las fuerzas israelíes en Gaza a una línea acordada.



En VOZ, compartimos íntegros los 20 puntos de la hoja de ruta del presidente para poner fin a la guerra. Algunos detalles de mayor y menor calado sobre cómo llevar adelante la tregua continúan en negociación:



05:40 Trump se reúne con familiares de rehenes 11:58 13/10/2025 16:00 13/10/2025 Antes de ingresar a la Knéset, Trump escuchó testimonios de los familiares de los rehenes.

05:36 Egipto: Netanyahu asistirá a la cumbre sobre Gaza

11:43 13/10/2025 11:43 13/10/2025 La Presidencia de Egipto aseguró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asistirá este lunes a la cumbre sobre Gaza organizada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.



Según la radiotelevisión pública israelí, la decisión se tomó después de una conversación entre Netanyahu y el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi.



05:30 Los últimos 20 rehenes vivos se encuentran de vuelta en Israel

11:40 13/10/2025 11:43 13/10/2025

05:18 NO HAY MÁS REHENES VIVOS EN MANOS DE HAMÁS

11:21 13/10/2025 11:21 13/10/2025 Así lo confirmó Israel por medio de las cuentas de sus Fuerzas Armadas.





05:11 "Papá Omri está en casa"

11:15 13/10/2025 11:15 13/10/2025 Comunicado de la familia del rehén Omri Miran, compartido por el foro de familiares Bring Them Home Now:



“Papá Omri está en casa. Después de más de 700 días largos, dolorosos y agonizantes, Omri finalmente recibirá de Roni y Alma un abrazo sanador. Queremos agradecer al pueblo de Israel desde lo más profundo de nuestro corazón por apoyarnos en los momentos más oscuros y en los días en que este instante parecía un deseo lejano e imposible. Este instante, hoy, no es una victoria personal, sino una victoria de todo un pueblo.



También queremos expresar nuestra profunda gratitud a las fuerzas de seguridad y a los heroicos soldados de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel]. Nos encontramos al comienzo de un viaje de recuperación complejo y desafiante, pero a la vez emocionante. Seguimos comprometidos con la lucha, hasta que regrese el último rehén y hasta la completa recuperación de nuestro querido país.



Que el regreso de Omri marque el comienzo de esta recuperación y la unidad de nuestro pueblo”.



04:50 13 REHENES CAMINO A CASA 10:56 13/10/2025 11:15 13/10/2025 Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron que se encuentran acompañando a 13 rehenes de vuelta al Estado judío, donde primero se someterán a una revisión médica.

04:39 Trump se encuentra en el Parlamento israelí 10:51 13/10/2025 16:00 13/10/2025 Acompañado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el portavoz parlamentario Amir Ohana, Donald Trump se dirigió a la Knéset donde fue invitado a hablar.



"Es un gran honor para mí. Un día maravilloso, un nuevo comienzo", escribió en el libro de invitados del parlamento, según el medio local Times of Israel.

04:30 PRIMERAS IMAGENES DE LOS REHENES LIBERADOS 10:39 13/10/2025 10:51 13/10/2025 Las primeras imágenes de los liberados comenzaron a circular por redes sociales la madrugada del lunes, algunas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y otras de los propios familiares reunidos ya con sus seres queridos.

04:15 Televisión israelí: Hamás aseguró haber liberado a los 20 rehenes vivos 10:15 13/10/2025 10:44 13/10/2025 El movimiento islamista palestino Hamás ya liberó a los 20 últimos rehenes israelíes que seguían con vida, indicó el lunes la radiotelevisión israelí citando a un alto cargo del país, según AFP.



Las autoridades israelíes habían anunciado antes de las 07H00 GMT el regreso de un primer grupo de siete rehenes vivos. Según la televisión israelí, los 13 restantes ya fueron entregados a la Cruz Roja y pronto estarán con el ejército.



Los veinte liberados este lunes habían sido capturados por los terroristas islamistas en su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desencedanó la guerra en Gaza.



04:05 Familiares hablan con los rehenes a liberar 10:35 13/10/2025 10:51 13/10/2025 Los rehenes israelíes que aún no han sido liberados realizaron videollamadas desde Gaza con sus familias el lunes, según la principal asociación de familiares de rehenes y fuentes de Hamás.



El Hostages and Missing Families Forum compartió vídeos y fotos de los familiares de Matan Zangauker, Nimrod Cohen y Ariel y David Cunio, rehenes que, según las autoridades israelíes, aún no han sido liberados, realizando llamadas.