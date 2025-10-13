"Welcome Home': las FDI confirman que Hamás liberó a los 7 primeros rehenes
"Tras 738 días de cautiverio en Gaza, Matan, Gali, Ziv, Alon, Eitan, Omri y Guy vuelven a casa", publicó el ejército israelí, que ya acompaña a los liberados para ser tratados en un hospital, en un comunicado.
Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que los siete primeros rehenes vivos fueron liberados por Hamás. Tras ser entregados a la Cruz Roja, "Matan, Gali, Ziv, Alon, Eitan, Omri y Guy vuelven a casa" acompañados por miembros del Ejército israelí.
Tras cruzar la frontera, el Ejército informó de que los rehenes y su escolta "se dirigen al punto de recepción inicial en el sur de Israel, donde se reunirán con sus familias".
Después serán trasladados a un hospital, donde se les efectuará una revisión y se les proporcionará la asistencia médica que requieran tras 738 días de cautiverio en Gaza.
Alegría y espera a la liberación de otros 13 rehenes vivos más
Una multitud congregada en una plaza de Tel Aviv estalló en júbilo ante la noticia.
Las FDI señalaron que están preparadas "to recibir rehenes adicionales que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante".