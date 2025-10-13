"Welcome Home': las FDI confirman que Hamás liberó a los 7 primeros rehenes

Foto de los siete primeros rehenes liberados por HamásX / IDF

Publicado por Israel Duro 13 de octubre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que los siete primeros rehenes vivos fueron liberados por Hamás. Tras ser entregados a la Cruz Roja, "Matan, Gali, Ziv, Alon, Eitan, Omri y Guy vuelven a casa" acompañados por miembros del Ejército israelí.

Tras cruzar la frontera, el Ejército informó de que los rehenes y su escolta "se dirigen al punto de recepción inicial en el sur de Israel, donde se reunirán con sus familias".

Después serán trasladados a un hospital, donde se les efectuará una revisión y se les proporcionará la asistencia médica que requieran tras 738 días de cautiverio en Gaza.

Alegría y espera a la liberación de otros 13 rehenes vivos más

Una multitud congregada en una plaza de Tel Aviv estalló en júbilo ante la noticia.

Las FDI señalaron que están preparadas "to recibir rehenes adicionales que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante".