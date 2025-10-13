Israel se prepara en vigilia para la histórica liberación de rehenes

La gente se congrega en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv la madrugada del 13 de octubre de 2025 AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de octubre, 2025

En la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, ya hay cientos de personas reunidas desde la madrugada, con banderas, carteles y cánticos, a la espera de la histórica liberación de los últimos secuestrados que siguen con vida en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo paz entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

Según medios israelíes citados por The Wall Street Journal, la primera tanda de liberaciones está prevista para, aproximadamente, las 8:00 a. m. hora local (1:00 a. m. ET) desde la zona central de Gaza, cerca de Nitzarim. Una segunda liberación ocurriría alrededor de las 10:00 a. m. (3:00 a. m. ET) desde Jan Yunis. Mientras tanto, algunos familiares de los secuestrados comenzaron a desplazarse hacia la base de Re’im, en la frontera con Gaza, para reencontrarse con sus seres queridos, un momento que mantiene en vilo a todo Israel.

De hecho, desde la Plaza de los Rehenes se instaló una pantalla gigante que transmitirá en vivo el momento de la liberación, mientras voluntarios decoraron los alrededores de los hospitales que recibirán a los liberados —Sheba (Ramat Gan), Sourasky-Ichilov (Tel Aviv) y Beilinson (Petaj Tikva)— con pancartas de bienvenida como “Por fin en casa”.

Israelis aren’t sleeping. Everyone is glued to a screen waiting to see the hostages. This is Hostage Square at 5am. pic.twitter.com/98758ic2f0 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 13, 2025

Imágenes difundidas durante la madrugada muestran la plaza llena desde poco antes de las 5 a. m., con personas que pasaron la noche aguardando el retorno de sus connacionales.

Según informó el Gobierno de los Estados Unidos, actor clave en el proceso de negociación, la primera fase del acuerdo de alto el fuego contempla el canje de los 20 rehenes vivos y 28 fallecidos por casi 2.000 presos palestinos en cárceles israelíes. Medios israelíes informan que entre los presos se encuentran 250 condenados “por motivos de seguridad nacional”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu definió la jornada como un hecho “histórico”, con emociones mezcladas entre tristeza y alegría, recordando la gran cantidad de víctimas israelíes tras los hechos del 7 de Octubre. La portavoz del gobierno, Shosh Berosian, indicó que el objetivo es que “los 20 rehenes vivos sean liberados juntos, al mismo tiempo, a la Cruz Roja”.

No se espera, sin embargo, que todos los cuerpos sean repatriados hoy.

El WSJ añade que después de la liberación, se abriría una fase de negociación para un acuerdo de paz que obligue a Hamás a desarmarse y ceder el poder en Gaza.

Desde el Air Force One, el presidente Donald Trump dijo a la prensa que espera visitar Gaza —"Me gustaría al menos poner mis pies allí"— y que la reconstrucción del enclave y el nuevo esquema de gobernanza comenzarían de inmediato.

Consultado sobre un eventual papel de Tony Blair en la administración interina de Gaza, el presidente Trump que “siempre le ha gustado” la idea, pero que debe ser “aceptable” para todas las partes. Además, al dirigirse a la región para hablar ante el Parlamento israelí, Trump afirmó: "La guerra terminó". El mandatario tiene programado participar luego en una cumbre en Egipto destinada a dar impulso al plan más amplio para Gaza.

Mientras tanto, la expectativa en Israel está a tope y se palpa en las calles. El reloj instalado en la Plaza de los Rehenes —que marca 736 días de cautiverio— está a punto de volver a cero, marcando el final de un conflicto que ha cambiado la historia reciente de Gaza e Israel.