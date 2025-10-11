Al menos 28 muertos por fuertes lluvias en México

Publicado por Virginia Martínez 11 de octubre, 2025

(AFP) Al menos 28 muertos y una estela de destrucción dejan en México las intensas lluvias que se han registrado desde el jueves, según reportes divulgados este viernes por autoridades de distintos estados del país.

Organismos de Protección Civil detallaron que las precipitaciones han arreciado en 31 de los 32 estados mexicanos, lo que ha provocado el desbordamiento de ríos que tienen anegadas comunidades enteras, además de deslaves y derrumbes en caminos, carreteras y puentes.

El estado de Hidalgo es el más afectado, con 16 muertos, además de 1.000 viviendas dañadas y 90 comunidades incomunicadas, según autoridades.

El gobierno de Puebla (centro) confirmó nueve muertos y ocho desaparecidos, además de 80.000 personas afectadas.

Reportes oficiales dan cuenta de dos muertos en Veracruz (este) y de uno en Querétaro (centro) por desbordamientos de ríos.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló en mensajes en la red social X que se han desplegado miles de militares, una veintena de embarcaciones y otro tanto de aviones, además de seis helicópteros para atender las zonas afectadas.

"La Secretaría de Marina desplegó 3.300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí", escribió la mandataria, quien además ha sostenido videoconferencias con los gobernantes de esos distritos.

También han sido movilizados 5.400 elementos del Ejército y se han abierto albergues para recibir a quienes han tenido que abandonar sus casas ante la subida de los ríos.

Las autoridades estatales también han habilitado decenas de albergues para recibir a familias enteras que han dejado sus casas ante la amenaza de nuevos desbordamientos, sobre todo en Veracruz, donde se localicen numerosos y extensos cauces.