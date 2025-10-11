La derecha mundial celebra el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado: “Es la Dama de Hierro de Venezuela”

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de octubre, 2025

Numerosos líderes de derecha a lo largo y ancho de Occidente celebraron este viernes el Premio Nobel de la Paz obtenido por la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, debido a su valiente e incansable lucha contra la dictadura socialista de Nicolás Maduro. Muchas de estas figuras no solo señalaron que lo conseguido por Machado estaba más que merecido, sino que representaba una clara reivindicación de las ideas antisocialistas y de libertad que tanto la venezolana, como muchos de ellos, han venido defendiendo durante años.

Uno de los primeros en felicitar a Machado fue el líder del partido Vox en España, Santiago Abascal, quien aseguró a través de su cuenta de X: "Mi más sincera enhorabuena una amiga y aliada, María Corina Machado, una mujer que, en Venezuela y en todo el mundo, encarna el coraje absoluto, la fuerza de la razón y la esperanza de millones de personas que creemos en la libertad. ¡Abajo la tiranía y sus aliados!”. Asimismo, el presidente argentino Javier Milei también expresó su felicidad por el galardón obtenido por la líder venezolana en dicha red social, en la que comentó: “Felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha en defensa valiente de la LIBERTAD y la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo luchando contra la narco-dictadura venezolana”.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe también se unió a las felicitaciones al expresar a través de su cuenta: “¡Viva María Corina, viva la democracia, viva Venezuela, viva Colombia!”. De igual forma, el también expresidente colombiano Iván Duque aplaudió la “incansable lucha de Machado por el retorno de la democracia y la libertad a Venezuela”, calificándola como “un ejemplo para toda la región y el mundo”.

En Francia, la líder opositora Marine Le Pen expresó su alegría ante lo conseguido por Machado al publicar: “El Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a la figura principal de la oposición venezolana, María Corina Machado, una histórica opositora del régimen socialista y autoritario de Caracas. Esta distinción es más que merecida y rinde homenaje a la valiente, decidida e incansable lucha de una mujer por la democracia, la libertad y el pluralismo”.

Ya en Canadá, el líder de derechas Pierre Poilievre manifestó su júbilo al escribir en su cuenta de X: “Hoy, las personas amantes de la libertad en todo el mundo se alegraron al saber que la ‘Dama de Hierro’ de Venezuela, María Corina Machado, se unirá a las filas de figuras tan reconocidas como Lech Wałęsa, Yitzhak Rabin y la Madre Teresa como recipientes del Premio Nobel de la Paz. Este reconocimiento es un poderoso tributo a su valentía y al espíritu inquebrantable del pueblo venezolano, que durante décadas ha soportado las devastadoras consecuencias del socialismo bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro”.

Felicitaciones y gratitud por su gesto con Trump

En Estados Unidos, importantes miembros tanto del Partido Republicano como de la Administración del presidente Donald Trump la felicitaron y expresaron su apoyo, incluso ante la decepción de que el mandatario conservador no haya recibido el galardón, el cual muchos consideraban merecido debido a sus esfuerzos por poner fin al conflicto armado entre Israel y Palestina. Sin embargo, Machado, poco después de obtener el premio, se lo dedicó a Trump debido al respaldo que este le ha brindado constantemente a la lucha por la restauración de la democracia en Venezuela.

Sobre este gesto, Trump manifestó su gratitud durante una rueda de prensa, en la que dijo: “La persona que ganó el Premio Nobel me llamó hoy. Me llamó y me dijo que ‘estoy aceptando esto en su honor, porque usted también lo merece’. Fue un gran gesto de su parte”. Asimismo, el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, escribió en su cuenta de X: “Felicitaciones a @MariaCorinaYA por este reconocimiento a sus esfuerzos por restaurar la paz, la libertad y la prosperidad en su país. No solo ha demostrado un valor y una convicción excepcionales, sino también una característica elegancia y clase al agradecer a @POTUS @realDonaldTrump. ¡Viva Venezuela Libre!”.

En esta misma línea, el congresista republicano por el estado de Florida Carlos A. Giménez publicó: “La laureada con el Premio Nobel María Corina Machado es la Dama de Hierro de Venezuela. El régimen criminal y narcoterrorista de Nicolás Maduro la ha brutalizado, ha perseguido a su familia y ha amenazado su vida. Ella no tiene miedo, y ahora más que nunca, todos debemos protegerla”.

De igual forma, la congresista Nancy Mace destacó en su cuenta de X el gesto de Machado al dedicarle su premio a Trump: “María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 y se lo dedicó al presidente Trump. Gracias por ver lo que el Comité del Premio no pudo”.