Acusaciones de abuso y publicaciones de contenido sexual envuelven al nuevo presidente del Perú

Publicado por Sabrina Martin 10 de octubre, 2025

José Jerí Oré asumió la presidencia de Perú en la madrugada de este viernes tras la destitución de Dina Boluarte, pero sus primeras horas en el cargo quedaron inmediatamente opacada por la polémica de antiguos mensajes publicados por Jerí en X con contenido sexual, comentarios denigrantes hacia mujeres y frases consideradas impropias para un jefe de Estado.

El archivo incómodo del nuevo mandatario

Los mensajes rescatados en X datan principalmente entre 2011 y 2015, cuando Jerí tenía entre 24 y 28 años. Aunque antiguos, permanecen aún publicados en su cuenta personal. Entre ellos figuran frases como: “La salchipapa no está tan apetecible como las comensales” y “Lo que me gusta de toda fiesta infantil, las animadoras”.

Otros mensajes difundidos dicen: “Las buenas mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard”, en referencia a la conocida tarjeta de crédito. Otro tuit, vinculado a insinuaciones sexuales, señala: “En pecado por tu cinturita y tentado por tu fresca boquita. Noche tras noche mi alma te sueña, blanquita linda”.

Jerí también publicó reflexiones personales sobre sexualidad y estereotipos: “Si saber cocinar implica ser gay, entonces soy recontra gay” y mensajes sobre su gusto por la lencería femenina: "Amo la lencería", publicó.

Denuncia de abuso sexual y procesos judiciales activos

La controversia digital alimentó aún más la preocupación sobre Jerí, quien enfrenta investigaciones judiciales previas. En enero de 2025, una mujer lo denunció por violación sexual tras una reunión en la que habría perdido el sentido luego de ingerir alcohol. Jerí negó la acusación públicamente y el caso fue archivado por el fiscal supremo Tomás Gálvez debido a falta de pruebas directas que lo vincularan, aunque el proceso continúa para otro implicado, el empresario Marco Antonio Cardoza Hurtado.

Además, el nuevo presidente tiene un proceso por desobediencia a la autoridad luego de incumplir una orden judicial que le exigía tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”. Según documentos fiscales, el caso sigue en curso.

Señalamientos de corrupción en el Congreso

Como legislador, Jerí también ha sido mencionado en una investigación de la Comisión de Presupuesto. La empresaria Blanca Ríos denunció que allegados a Jerí recibieron un soborno de 150.000 soles para incluir un proyecto en el presupuesto nacional. Jerí rechazó el señalamiento, pero la investigación fiscal sigue activa.