Melania Trump reveló sus gestiones con Putin para reunir a los niños ucranianos con sus familias

En un anuncio inusual en la Casa Blanca, la primera dama Melania Trump reveló que ha mantenido un "canal de comunicación abierto" con el presidente ruso Vladimir Putin para repatriar niños ucranianos separados de sus familias por la guerra. Gracias a estas conversaciones, ocho niños han sido reunidos con sus parientes en las últimas 24 horas, y se preparan planes para más retornos pronto.

Durante un breve discurso en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, rodeada de retratos de expresidentes, la primera dama explicó que las negociaciones han durado tres meses, con reuniones y llamadas extraoficiales "de buena fe".

"El presidente Putin y yo hemos mantenido una comunicación fluida sobre el bienestar de estos niños. Hemos acordado cooperar para el beneficio de todas las personas involucradas en esta guerra".

Una carta clave



Todo comenzó en agosto, cuando Melania le escribió una carta a Putin pidiendo proteger a los niños afectados por el conflicto y el presidente Donald Trump la entregó personalmente durante una cumbre en Alaska.

En la misiva, enfatizó: "Todos los niños comparten los mismos sueños tranquilos en su corazón, ya sea que nazcan en la campiña rústica o en el centro de una ciudad. Sueñan con amor, posibilidades y seguridad ante el peligro. Como padres, es nuestro deber alimentar la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de sostener a nuestros hijos va más allá de la comodidad de unos pocos”.

El contexto es duro: investigadores estadounidenses han identificado más de 210 sitios en Rusia donde niños ucranianos son sometidos a entrenamiento militar, fabricación de drones y reeducación forzada, como parte de una deportación masiva, según reseña The Telegraph.

Melania cerró su discurso con un deseo: “Espero que la paz llegue pronto. Puede empezar por los niños”.

Corte Penal Internacional en 2023 una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra relacionados con estas abducciones. Allí se señala que Putin "es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) desde zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia (en virtud de los artículos 8(2)(a)(vii) y 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma). Los crímenes se cometieron presuntamente en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022".

Una semana intensa



Este anuncio de la Casa Blanca coincide con una semana de intensa actividad diplomática. Donald Trump viajará a Israel por un alto el fuego en Gaza, tras el acuerdo de paz alcanzado, donde Hamás comenzaría a liberar rehenes.

Sin embargo, el conflicto en Ucrania sigue sin resolverse, pese a los grandes esfuerzos de Trump de poner fin rápidamente.