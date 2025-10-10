María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a Trump en agradecimiento a su "apoyo decisivo"
La líder opositora afirmó en X que el pueblo de Venezuela cuenta hoy más que nunca con el respaldo del líder republicano.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, dedicó este viernes su Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump, a quien considera un aliado esencial en su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
"¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa!", escribió en un mensaje en inglés en su red social X.
Momentos antes, Machado afirmó en X que el pueblo de Venezuela contaba hoy más que nunca con el respaldo del líder republicano, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como principales aliados para lograr la libertad y la democracia en el país sudamericano.
"Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia. ¡Venezuela será libre!", escribió en español.
Trump reconoce el gesto de Machado
Donald Trump reposteó la dedicatoria de la líder opositora en Truth Social, pese a que horas antes la Casa Blanca había criticado al Comité Nobel por otorgar el Premio Nobel de la Paz a Machado tras haber pasado por alto al presidente.
El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, declaró el viernes en X: “El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”. Además, destacó que el presidente Trump tiene “el corazón de un humanitario” y continúa promoviendo acuerdos de paz y poniendo fin a las guerras.
Los republicanos felicitan a la líder opositora
El senador republicano Rick Scott felicitó a Machado este viernes en X, calificándola de "heroína y líder de la libertad y la democracia en Venezuela", y aseguró sentirse "orgulloso de llamar a María una amiga".
Por otra parte, el general Mike Flynn escribió en X que el pueblo estadounidense debería estar "profundamente honrado" por la selección de María Corina Machado.
"Los verdaderos ganadores aquí son el pueblo de Venezuela, el pueblo estadounidense y los amantes de la libertad de todo el mundo. Cuando Venezuela vuelva a la democracia, el mundo se beneficiará", añadió Flynn.
Una incansable defensa de la democracia
El comité destacó que “María Corina Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz. Ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.
El premio se entregará el 10 de diciembre en Oslo y consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de $1,2 millones.