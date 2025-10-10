María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a Trump en agradecimiento a su "apoyo decisivo"

Publicado por Carlos Dominguez 10 de octubre, 2025

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, dedicó este viernes su Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump, a quien considera un aliado esencial en su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

"¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa!", escribió en un mensaje en inglés en su red social X.

Momentos antes, Machado afirmó en X que el pueblo de Venezuela contaba hoy más que nunca con el respaldo del líder republicano, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como principales aliados para lograr la libertad y la democracia en el país sudamericano.

"Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia. ¡Venezuela será libre!", escribió en español.

Trump reconoce el gesto de Machado

Donald Trump reposteó la dedicatoria de la líder opositora en Truth Social, pese a que horas antes la Casa Blanca había criticado al Comité Nobel por otorgar el Premio Nobel de la Paz a Machado tras haber pasado por alto al presidente.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, declaró el viernes en X: “El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”. Además, destacó que el presidente Trump tiene “el corazón de un humanitario” y continúa promoviendo acuerdos de paz y poniendo fin a las guerras.

Los republicanos felicitan a la líder opositora

El senador republicano Rick Scott felicitó a Machado este viernes en X, calificándola de "heroína y líder de la libertad y la democracia en Venezuela", y aseguró sentirse "orgulloso de llamar a María una amiga".

Por otra parte, el general Mike Flynn escribió en X que el pueblo estadounidense debería estar "profundamente honrado" por la selección de María Corina Machado.

"Los verdaderos ganadores aquí son el pueblo de Venezuela, el pueblo estadounidense y los amantes de la libertad de todo el mundo. Cuando Venezuela vuelva a la democracia, el mundo se beneficiará", añadió Flynn.