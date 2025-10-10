Más de 20 hispanos con Premios Nobel: aquí tiene sus nombres
Desde científicos pioneros y poetas inmortales hasta líderes que arriesgaron su vida por la paz, el mundo hispano ha sumado más de una veintena de galardonados que simbolizan la creatividad, el coraje y la pasión por el conocimiento.
A lo largo de más de 120 años, los países de habla hispana han dejado una huella imborrable en la historia de los Premios Nobel. Desde científicos pioneros y poetas inmortales hasta líderes que arriesgaron su vida por la paz, el mundo hispano ha sumado más de una veintena de galardonados que simbolizan la creatividad, el coraje y la pasión por el conocimiento.
Premio Nobel de la Paz ( 7 ganadores):
Siete hispanos han sido reconocidos con el Premio Nobel de la Paz, convirtiendo al español en una lengua recurrente en los discursos más emblemáticos del comité noruego.
- Carlos Saavedra Lamas (Argentina, 1936)
- Adolfo Pérez Esquivel (Argentina, 1980)
- Alfonso García Robles (México, 1982)
- Óscar Arias Sánchez (Costa Rica, 1987)
- Rigoberta Menchú Tum (Guatemala, 1992)
- Juan Manuel Santos Calderón (Colombia, 2016)
- María Corina Machado (Venezuela, 2025)
Sociedad
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, gana el Premio Nobel de la Paz
Diane Hernández
Premio Nobel de Literatura (11 ganadores):
La literatura en español ha sido una de las más premiadas del mundo. Once escritores hispanos han recibido el Nobel de Literatura, desde los albores del siglo XX hasta nuestros días.
- José Echegaray (España, 1904) — Dramaturgo y matemático, primer hispano premiado con un Nobel.
- Jacinto Benavente (España, 1922)
- Gabriela Mistral (Chile, 1945) — Primera mujer latinoamericana galardonada
- Juan Ramón Jiménez (España, 1956)
- Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967)
- Pablo Neruda (Chile, 1971)
- Vicente Aleixandre (España, 1977)
- Gabriel García Márquez (Colombia, 1982)
- Camilo José Cela (España, 1989)
- Octavio Paz (México, 1990)
- Mario Vargas Llosa (Perú / España, 2010)
Sociedad
Murió Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura y último representante del Boom Latinoamericano
Sabrina Martin
Premios Nobel de Ciencias (Física, Química y Medicina: 8 ganadores)
En las ciencias, ocho investigadores hispanos han alcanzado el máximo reconocimiento. Sus descubrimientos revolucionaron la medicina, la biología y la química moderna.
- Santiago Ramón y Cajal (España, 1906 — Medicina)
- Bernardo Alberto Houssay (Argentina, 1947 — Medicina)
- Severo Ochoa (España, 1959 — Medicina)
- Luis Walter Álvarez (EEUU, 1968 — Física) Aunque nació y vivió en Estados Unidos, era de ascendencia hispana, hijo de un médico cubano (Walter C. Álvarez).
- Luis Federico Leloir (Argentina, 1970 — Química)
- Baruj Benacerraf (Venezuela / EE UU, 1980 — Medicina)
- César Milstein (Argentina, 1984 — Medicina)
- Mario J. Molina (México, 1995 - Química)
España y Argentina lideran la lista, seguidos por México, Chile y Colombia. Cada uno de estos nombres encarna un fragmento del alma hispana: la búsqueda del conocimiento, la fuerza de la palabra y la defensa de la libertad.
Más de un siglo después del primer Nobel hispano, el legado continúa —y el idioma español sigue resonando entre los discursos más inspiradores del mundo.