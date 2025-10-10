Más de 20 hispanos con Premios Nobel: aquí tiene sus nombres

Publicado por Diane Hernández 10 de octubre, 2025

A lo largo de más de 120 años, los países de habla hispana han dejado una huella imborrable en la historia de los Premios Nobel. Desde científicos pioneros y poetas inmortales hasta líderes que arriesgaron su vida por la paz, el mundo hispano ha sumado más de una veintena de galardonados que simbolizan la creatividad, el coraje y la pasión por el conocimiento.

Premio Nobel de la Paz ( 7 ganadores):

Siete hispanos han sido reconocidos con el Premio Nobel de la Paz, convirtiendo al español en una lengua recurrente en los discursos más emblemáticos del comité noruego.

Carlos Saavedra Lamas (Argentina, 1936)

(Argentina, 1936) Adolfo Pérez Esquivel (Argentina, 1980)

(Argentina, 1980) Alfonso García Robles (México, 1982)

(México, 1982) Óscar Arias Sánchez (Costa Rica, 1987)

(Costa Rica, 1987) Rigoberta Menchú Tum (Guatemala, 1992)

(Guatemala, 1992) Juan Manuel Santos Calderón (Colombia, 2016)

(Colombia, 2016) María Corina Machado (Venezuela, 2025)

Premio Nobel de Literatura (11 ganadores):

La literatura en español ha sido una de las más premiadas del mundo. Once escritores hispanos han recibido el Nobel de Literatura, desde los albores del siglo XX hasta nuestros días.

José Echegaray (España, 1904) — Dramaturgo y matemático, primer hispano premiado con un Nobel .

(España, 1904) — Dramaturgo y matemático, . Jacinto Benavente (España, 1922)

(España, 1922) Gabriela Mistral (Chile, 1945) — Primera mujer latinoamericana galardonada

(Chile, 1945) — Juan Ramón Jiménez (España, 1956)

(España, 1956) Miguel Ángel Asturia s (Guatemala, 1967)

s (Guatemala, 1967) Pablo Neruda (Chile, 1971)

(Chile, 1971) Vicente Aleixandre (España, 1977)

(España, 1977) Gabriel García Márquez (Colombia, 1982)

(Colombia, 1982) Camilo José Cela (España, 1989)

(España, 1989) Octavio Paz (México, 1990)

(México, 1990) Mario Vargas Llosa (Perú / España, 2010)

Premios Nobel de Ciencias (Física, Química y Medicina: 8 ganadores)

En las ciencias, ocho investigadores hispanos han alcanzado el máximo reconocimiento. Sus descubrimientos revolucionaron la medicina, la biología y la química moderna.

Santiago Ramón y Cajal (España, 1906 — Medicina)

(España, 1906 — Medicina) Bernardo Alberto Houssay (Argentina, 1947 — Medicina)

(Argentina, 1947 — Medicina) Severo Ochoa (España, 1959 — Medicina)

(España, 1959 — Medicina) Luis Walter Álvarez (EEUU, 1968 — Física) Aunque nació y vivió en Estados Unidos, era de ascendencia hispana, hijo de un médico cubano (Walter C. Álvarez).

(EEUU, 1968 — Física) Aunque nació y vivió en Estados Unidos, era de ascendencia hispana, hijo de un médico cubano (Walter C. Álvarez). Luis Federico Leloir (Argentina, 1970 — Química)

(Argentina, 1970 — Química) Baruj Benacerraf (Venezuela / EE UU, 1980 — Medicina)

(Venezuela / EE UU, 1980 — Medicina) César Milstein (Argentina, 1984 — Medicina)

(Argentina, 1984 — Medicina) Mario J. Molina (México, 1995 - Química)

España y Argentina lideran la lista, seguidos por México, Chile y Colombia. Cada uno de estos nombres encarna un fragmento del alma hispana: la búsqueda del conocimiento, la fuerza de la palabra y la defensa de la libertad.

Más de un siglo después del primer Nobel hispano, el legado continúa —y el idioma español sigue resonando entre los discursos más inspiradores del mundo.