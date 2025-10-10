La tiranía de Maduro detiene a un opositor por expresarse a favor de la lucha antinarcóticos de Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de octubre, 2025

El régimen de Nicolás Maduro volvió a presumir de su represión política de forma pública. En un programa transmitido por el canal estatal del régimen VTV, el ministro del Interior del chavismo, Diosdado Cabello —acusado por narcotráfico en Estados Unidos— confirmó la detención de un ciudadano en la isla de Margarita, Venezuela, por haber escrito en redes sociales la frase “Bienvenidos los barcos gringos”, en referencia al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, ordenado por el presidente Donald Trump como parte de su ofensiva antinarcóticos contra el narcoterrorismo, que incluye al régimen venezolano.

“Hoy agarramos uno en Margarita, escribió ‘bienvenidos los barcos gringos’”, anunció Cabello con su característico tono burlón. El número dos del chavismo, sobre quien pesa una recompensa de $25.000.000, añadió que el arresto forma parte de lo que denominó la “nueva versión del Tun Tun navideño”, en alusión a la práctica represiva con la que el chavismo secuestra opositores puerta a puerta.

🚨🇻🇪 Diosdado confirma detención de un hombre por escribir "bienvenidos los barcos gringos"



🇻🇪 El ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, anunció la detención de una persona en Margarita por haber publicado en redes sociales la frase “bienvenidos los barcos gringos”,… pic.twitter.com/D87ciR91wK — EVTV (@EVTVMiami) October 9, 2025

Durante el anuncio, el alto jerarca chavista repitió con ironía su amenaza a los disidentes venezolanos.

“Repetir lo que siempre le he dicho a mis queridos hermanos de la oposición, que los quiero mucho, pero que han llamado a invasión, que han llamado a intervención extranjera. Hoy agarramos uno de Margarita, escribió ‘bienvenidos los barcos gringos’. (…) Estoy estrenando la nueva versión del Tun Tun navideño”.

Luego, Cabello sugirió que otro ciudadano venezolano fue detenido por advertir al opositor de que estaba siendo vigilado-traicionado por otro usuario en redes: “Y vino uno que escribió: ‘esta rata te está zapeando, hermanito’. Bueno, están juntos los dos ahora”.

Diosdado Cabello, un acusado por narcoterrorismo con recompensa millonaria

Cabello, una de las figuras más influyentes y a la vez temidos del chavismo, enfrenta cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas de fuego, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU.

Según la acusación, Cabello participó en una conspiración de narcoterrorismo entre el Cártel de los Soles —una organización criminal de tráfico de drogas integrada por generales venezolanos— y las FARC colombiabas, ambas designadas como organizaciones terroristas extranjeras.

En enero de 2025, el Departamento de Estado elevó a $25.000.000 la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Cabello. Su jefe directo, Nicolás Maduro, mantiene una recompensa de $50 millones por delitos similares.

Washington no reconoce al dictador Maduro como presidente legítimo ni a Cabello, parte de su gabinete, como ministro del Interior, cargo que asumió tras la fraudulenta elección presidencial de julio de 2024, desconocida por gran parte de la comunidad internacional.

Despliegue militar y combate al narcotráfico

Las declaraciones de Cabello se producen en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde las Fuerzas Armadas desplegaron buques de guerra, submarinos nucleares, naves de transporte áreas y marítimas, cazas y miles de tropas distribuidas en embarcaciones y bases militares en Puerto Rico.

Hasta el momento, el Pentágono confirmó el hundimiento de hasta cuatro embarcaciones en el Caribe, tres de ellas vinculadas directamente al narcotráfico venezolano, incluyendo redes conectadas al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, responsables, en parte, de rutas de cocaína hacia EEUU y el mundo.

El arresto en la isla de Margarita se suma a la ola de persecución política en Venezuela, en la que más de 1.200 venezolanos han sido detenidos arbitrariamente desde las elecciones del 28 de julio de 2024, según Foro Penal, en el marco de la ‘Operación Tun Tun’.