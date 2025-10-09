Ursula von der Leyen supera dos mociones de censura en el Parlamento Europeo

Publicado por Alejandro Baños 9 de octubre, 2025

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, salvó su puesto este martes al superar dos mociones de censura presentadas en el Parlamento Europeo por dos grupos políticos distintos.

Con estas dos últimas, ya son tres mociones de censura a las que se ha tenido que someter Von der Leyen -cuya gestión está siendo criticada desde ambos lados de la cámara europea- desde julio. En aquella ocasión, logró mantener su puesto como presidenta de la CE después de que solo votasen a favor de su cese 175 parlamentarios.

Este martes, la mandataria alemana -miembro del grupo del Partido Popular Europeo o PPE (centro-derecha)- tuvo que enfrentarse a dos mociones de censura presentadas por grupos parlamentarios totalmente opuestos ideológicamente.

La primera fue promovida por el grupo conservador Patriotas por Europa o PfE, liderados por el político francés Jordan Bardella. Obtuvo 179 votos a favor, 37 abstenciones y 378 votos en contra.

Más tarde, tocó el turno de la moción de censura propuesta por el grupo La Izquierda, cuyo objetivo es impulsar el comunismo en Europa. Recabó 133 síes, 78 abstenciones y 383 noes.

Tras producirse las votaciones y sabiendo que lograba mantener su puesto como presidenta de la CE, Von der Leyen -quien lleva en el cargo desde diciembre de 2019, con dos legislaturas distintas- agradeció "profundamente" el apoyo que le brindaron todos los europarlamentarios que votaron en contra de su cese, añadiendo que "seguirá colaborando con el Parlamento Europeo para hacer frente a los retos de Europa".