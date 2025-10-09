Italia: el partido de Meloni presenta una ley para luchar contra el "separatismo islámico"

Publicado por Carlos Dominguez 9 de octubre, 2025

El partido Hermanos de Italia (Fratelli D'Italia, FdI), liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, presentó el miércoles ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a combatir el "separatismo islámico", que incluye la prohibición de los velos integrales y el endurecimiento de la supervisión de la financiación de los lugares de culto.

"La ley contra el separatismo islámico representa un paso necesario para proteger la identidad italiana, la seguridad de los ciudadanos y la libertad de las mujeres. No se trata de limitar la libertad religiosa, sino de impedir que se instrumentalice para justificar prácticas incompatibles con los principios de nuestra Constitución y nuestra sociedad", así lo afirmó el líder del grupo parlamentario de FdI, Galeazzo Bignami.

Una ley para combatir el islam político

El proyecto de ley ha sido promovido por la diputada, y responsable del Departamento de Inmigración de FdI, Sara Kelany, quien ha dicho que el objetivo es "combatir el surgimiento de enclaves, contrasociedades en las que se aplica la sharia [ley islámica], no el ordenamiento italiano, y donde prolifera el fundamentalismo islámico".

Kelany afirma que aunque Italia no se encuentra al mismo nivel de Francia, comienza a haber señales preocupantes de la influencia del islam político en los suburbios del país.

"Entre las medidas previstas en nuestra propuesta de ley se encuentra una restricción de la financiación extranjera a los lugares de culto islámicos para impedir la influencia del islam político; la prohibición de ocultar el rostro en público, por razones de seguridad y de protección de la dignidad de las mujeres; el endurecimiento de las penas por los matrimonios forzados, un fenómeno que ya ha provocado tragedias", añadió la diputada.

"Esta norma —explicó Kelany— aborda dos necesidades: la seguridad de los ciudadanos, que deben poder saber con quién están tratando, y la de no humillar la dignidad de las mujeres, porque ocultar el rostro de una mujer significa humillar su dignidad".

Los infractores se enfrentarán a multas de entre 300 y 3.000 euros. El proyecto de ley se presenta como una respuesta a la "radicalización religiosa", y forma parte de un esfuerzo más amplio por reforzar los valores seculares y la cohesión nacional.

Vigilancia de la financiación de los lugares de culto

En cuanto al seguimiento del rastro del dinero destinado a la construcción de templos, con el objetivo de esclarecer su procedencia y garantizar su transparencia "habrá que centrar los esfuerzos, también los del legislador, en las fuentes de financiación y apoyo a las intervenciones urbanísticas destinadas a la construcción de lugares religiosos", subrayó Galeazzo Bignami.

De acuerdo al diputado, la idea es evitar que las financiaciónes "procedan de personas físicas o jurídicas con fines contrarios al ordenamiento del Estado y que puedan alterar de alguna manera el orden público".