China impone nuevos controles a las exportaciones de tierras raras

Publicado por Diane Hernández 9 de octubre, 2025

China anunció este jueves nuevas restricciones a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, que se suman a las regulaciones ya vigentes sobre este sector estratégico.

Las tierras raras, un conjunto de metales esenciales para la fabricación de computadoras, baterías y tecnologías energéticas avanzadas, han sido un punto de tensión constante en las negociaciones comerciales entre Pekín y Washington. Estados Unidos ha acusado reiteradamente a China de retrasar la concesión de licencias de exportación de estos materiales.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio chino, los nuevos controles —de aplicación inmediata— exigen autorizaciones específicas para exportar tecnologías utilizadas en la extracción, fundición y procesamiento de tierras raras.

Restricciones adicionales a entidades extranjeras

El permiso también será obligatorio para actividades de ensamblaje, ajuste, mantenimiento, reparación y mejora de líneas de producción, precisó el ministerio.

En un anuncio separado, la cartera señaló que impondrá restricciones adicionales a entidades extranjeras que exporten productos relacionados con tierras raras fuera del territorio chino.

"Durante algún tiempo, organizaciones e individuos extranjeros han transferido o suministrado productos controlados de tierras raras para su uso directo o indirecto en áreas sensibles, como operaciones militares", indicó un portavoz del ministerio.

Estas prácticas, añadió, han provocado "daños significativos o amenazas potenciales a la seguridad y los intereses nacionales de China", además de afectar la paz y la estabilidad internacionales.