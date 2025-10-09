Voz media US Voz.us
China impone nuevos controles a las exportaciones de tierras raras

El conjunto de metales esenciales para la fabricación de computadoras, baterías y tecnologías energéticas avanzadas, ha sido un punto de tensión constante en las negociaciones comerciales entre Pekín y Washington.

Una imagen de tierras raras en China  (Archivo)AFP

China anunció este jueves nuevas restricciones a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, que se suman a las regulaciones ya vigentes sobre este sector estratégico.

Las tierras raras, un conjunto de metales esenciales para la fabricación de computadoras, baterías y tecnologías energéticas avanzadas, han sido un punto de tensión constante en las negociaciones comerciales entre Pekín y Washington. Estados Unidos ha acusado reiteradamente a China de retrasar la concesión de licencias de exportación de estos materiales.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio chino, los nuevos controles —de aplicación inmediata— exigen autorizaciones específicas para exportar tecnologías utilizadas en la extracción, fundición y procesamiento de tierras raras.

Restricciones adicionales a entidades extranjeras

El permiso también será obligatorio para actividades de ensamblaje, ajuste, mantenimiento, reparación y mejora de líneas de producción, precisó el ministerio.

En un anuncio separado, la cartera señaló que impondrá restricciones adicionales a entidades extranjeras que exporten productos relacionados con tierras raras fuera del territorio chino.

"Durante algún tiempo, organizaciones e individuos extranjeros han transferido o suministrado productos controlados de tierras raras para su uso directo o indirecto en áreas sensibles, como operaciones militares", indicó un portavoz del ministerio.

Estas prácticas, añadió, han provocado "daños significativos o amenazas potenciales a la seguridad y los intereses nacionales de China", además de afectar la paz y la estabilidad internacionales.

China toma medidas antes de la reunión de Trump y Xi

Donald Trump anunció que se reunirá con el presidente chino Xi Jinping durante la cumbre APEC que tendrá lugar a fines de octubre en Corea del Sur. El estadounidense también planteó que visitaría China a comienzos del próximo año, y que Xi haría una visita al país en "el momento apropiado".

En las conversaciones previas, ambos mandatarios han mostrado avances en una posible solución para TikTok: Trump afirmó que Xi había aprobado un acuerdo sobre la red social, aunque Pekín no detalló ese pacto. Además está en medio el tema de la retención de compras de soja por parte de China, y el reclamo de Washington por afectar a los agricultores estadounidenses

Sin embargo, algunos analistas advierten que la reunión no resolverá las tensiones estructurales entre ambas potencias, como el exceso de capacidad industrial china, la política comercial, las disputas tecnológicas o las tensiones sobre Taiwán.

China ya ha adoptado medidas recientes que pueden tener efecto antes del encuentro: por ejemplo, nuevos controles sobre la exportación de tierras raras, lo que podría ser usado como herramienta de presión política o comercial.

