El Congreso argentino desafía a Milei y aprueba límites a su poder por decreto

9 de octubre, 2025

El Congreso argentino asestó este miércoles otro golpe a Javier Milei al aprobar una ley que limita el uso de los decretos presidenciales, una herramienta fundamental para el mandatario de derecha cuyo partido no cuenta con mayorías parlamentarias.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, la modificación de la ley que regula los decretos presidenciales, una norma que ya había recibido el visto bueno del Senado.

La decisión representa un nuevo revés para el presidente Javier Milei, en medio de turbulencias financieras, denuncias internas en su partido y el bloqueo legislativo a sus vetos sobre mayores fondos para discapacidad, educación y salud.

Milei, quien ha calificado al Congreso como un "nido de ratas" y a los legisladores como "casta política", enfrentará el 26 de octubre las elecciones de medio término, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La reforma dispone que, a diferencia de la legislación vigente, los decretos presidenciales podrán ser rechazados por una sola de las cámaras. Sin embargo, durante el debate, los diputados eliminaron un artículo que fijaba un plazo de 90 días para que ambas cámaras refrendaran los decretos.

El proyecto volverá ahora al Senado, que deberá decidir si mantiene ese plazo o acepta la versión aprobada por Diputados. Se espera que el presidente vete la medida.

Más de 70 decretos de necesidad y urgencia

Desde que asumió en diciembre de 2023, Milei lleva firmados más de 70 decretos de necesidad y urgencia. Su acérrima opositora, la peronista de izquierda Cristina Kirchner, firmó 78 en sus dos presidencias (2007-2015) y el expresidente derechista Mauricio Macri 71 en cuatro años (2015-2019).

Un escándalo directo al cuello de Milei Argentina acordó la extradición de un empresario requerido por Estados Unidos por narcotráfico, que está en el centro de un escándalo por sus vínculos con un diputado oficialista respaldado por el presidente Javier Milei.



El diputado José Luis Espert, quien era el principal candidato de Milei para las legislativas del 26 de octubre, negó primero y admitió después haber recibido 200.000 dólares de Federico "Fred" Machado, detenido e investigado por narcotráfico internacional.



Espert renunció el domingo a su candidatura por la provincia de Buenos Aires en medio de la polémica, lo que se tradujo en otro golpe para Milei necesitado de ganar bancas en el Congreso, donde su partido La Libertad Avanza es minoría en ambas cámaras.

​Mientras tanto, el presidente intenta recuperar terreno tras una importante

Regresa la estrella de rock

Los últimos acontecimientos en Argentina provocaron una corrida cambiaria que fue contenida temporalmente por las promesas de asistencia financiera del presidente norteamericano, Donald Trump, a quien Javier Milei visitará el próximo 14 de octubre.

El mandatario también buscó recuperar el impulso de su campaña presidencial de 2023, cuando proyectaba una imagen de economista disruptivo y figura mediática. Durante un acto con una puesta en escena llamativa, presentó su nuevo libro sobre el denominado "milagro argentino", acompañado por imágenes en vivo de explosiones, canciones de rock y llamaradas.