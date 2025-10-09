“Lo haré si eso es lo que quieren”: Trump planea viajar a Israel “en los próximos días” para ofrecer un discurso en su parlamento tras el histórico acuerdo

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de octubre, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le comentó al periodista de Channel 12 News y Axios, Barak David, que probablemente viajará a Israel en los próximos días y ofrecerá un discurso en el Knéset, tras una llamada telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, luego del histórico acuerdo alcanzado tanto con el Estado judío como con el grupo terrorista palestino Hamás para materializar un alto el fuego y liberar a todos los rehenes que aún permanecen en Gaza.

“El presidente Trump me dijo en una llamada telefónica que probablemente irá a Israel en los próximos días y que posiblemente hable ante el Knéset. Trump dijo: ‘Quieren que dé un discurso en el Knéset, y definitivamente lo haré si eso es lo que quieren’. Trump me dijo: ‘Es un gran día para Israel y para el mundo. Mi llamada con Bibi fue excelente. Está muy feliz, y debería estarlo. Es un gran logro. Todo el mundo se ha unido para alcanzar este acuerdo, incluidos países que antes eran enemigos’”, señaló David a través de su cuenta de X.

Detalles sobre el acuerdo

Según el acuerdo anunciado por el mandatario republicano, los rehenes israelíes que aún se encuentran secuestrados por el grupo yihadista —de los cuales se cree que 20 siguen con vida— serán liberados entre hoy y el próximo lunes. Sobre este punto, David comentó que se espera que la visita de Trump a Israel coincida con ese momento, el cual puede representar un auténtico hito histórico, al muy probablemente significar el principio del fin de la guerra entre el Estado judío y Hamás.

De igual forma, el acuerdo contempla que las tropas de Israel que actualmente permanecen en Gaza realicen una retirada parcial, así como también que el Gobierno israelí libere a cientos de detenidos y prisioneros palestinos. Si bien dichos puntos representan pasos importantes, lo cierto es que aún queda por resolver importantes detalles, tales como la futura estructura de gobierno en Gaza y el proceso de desarme del grupo yihadista.