Reino Unido: el atacante de la sinagoga de Mánchester reivindicó su lealtad al Estado Islámico

Publicado por Carlos Dominguez 8 de octubre, 2025

El responsable del atentado perpetrado la semana pasada contra una sinagoga en Mánchester, que se saldó con la muerte de dos feligreses de la comunidad judía, reivindicó su lealtad al grupo terrorista Estado Islámico (EI), según un comunicado de las autoridades británicas.

El atacante, Jihad Al Shamie, llamó a los servicios de emergencia durante el atentado del jueves para jurar lealtad al EI, así lo informó la policía antiterrorista en un comunicado.

"Minutos después de que se hiciera la primera llamada a la GMP y cuando los agentes se dirigían al lugar de los hechos, Al Shamie llamó al 999 reivindicando la autoría del atentado. También juró lealtad al Estado Islámico".

Una tragedia durante Yom Kippur

El terrorista, de 35 años, fue abatido por la policía a las puertas de la sinagoga Heaton Park Congregation después de embestir con su coche a varios peatones, atacarlos con un cuchillo e intentar entrar por la fuerza al edificio.

Melvin Cravitz, de 66 años, y Adrian Daulby, de 53, ambos miembros de la congregación, murieron durante el ataque ocurrido en Yom Kippur, considerado el día más sagrado del calendario judío. Otros tres hombres están hospitalizados con heridas graves.

Según la policía, Daulby recibió un disparo accidental por parte de un agente armado mientras él y otros miembros de la congregación se refugiaban en la sinagoga para bloquear el acceso de Al Shamie.

El terrorista era polígamo

El atacante tenía tres esposas, según reportes recientes. Al Shamie estuvo casado con una paquistaní británica, con la que tuvo tres hijos. De acuerdo al diario británico The Telegraph, mientras aún estaba casado contrajo matrimonio con una mujer blanca conversa que trabajaba como enfermera del NHS.

Su tercera esposa declaró que contrajeron matrimonio en una ceremonia islámica en línea en enero de 2022, tras haberse conocido en la aplicación de citas musulmana Muzz, anteriormente conocida como Muzmatch.

La mujer lo describió como un hombre "vil" que le ocultaba sus otras relaciones y la controlaba durante su relación "intermitente". "Me dijo que antes de tener una relación teníamos que estar casados", declaró la chica al Manchester Evening News.

Mensajes de texto, consultados por The Telegraph, muestran a Al Shamie afirmando que tenía derecho a tener "hasta cuatro esposas" según la ley islámica, cuando ella se enfrentó a él por su primera esposa.