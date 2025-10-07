Eslovaquia anuncia la compra de un reactor nuclear estadounidense

Publicado por Santiago Ospital 7 de octubre, 2025

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, anunció un acuerdo con Estados Unidos para la construcción de un reactor nuclear, según palabras recogidas por AP.

Al dar a conocer el acuerdo durante un discurso en la capital, el mandatario aseguró que la nueva instalación será propiedad exclusiva de Eslovaquia. De momento se desconocen detalles del pacto y cuándo se pondrá en papel.

Fico detalló, además, que el reactor tendrá una potencia de más de 1.000 megavatios y será construido en una central nuclear ya existente al oeste del país, en el municipio de Jaslovské Bohunice.

El Gobierno eslovaco había adelantado que se encontraba negociando con la compañía estadounidense Westinghouse para la obra.

El país europeo cuenta con cinco reactores nucleares en funcionamiento y otro en construcción, según la World Nuclear Association. La energía nuclear representa casi la mitad de su energía.