7 de Octubre: el espanto en tiempo real

Publicado por Carlos Dominguez 7 de octubre, 2025

En la mañana del 7 de octubre de 2023, diferentes facciones, coordinadas por la Sala de Operaciones Conjuntas Palestina, lanzaron un ataque terrorista contra territorio israelí. El atentado se considera uno de los días más mortíferos de la historia de Israel, con un total de 1195 personas asesinadas según cifras oficiales, entre ellas 815 civiles israelíes (incluidos 36 niños), 71 ciudadanos extranjeros y 379 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes. Además, se tomaron 251 rehenes, muchos de los cuales siguen cautivos.

Durante dos años, el equipo de voluntarios de GeoConfirmed - un proyecto de inteligencia de código abierto (OSINT) dedicado a geolocalizar y verificar contenidos visuales- ha investigado y documentado los acontecimientos de aquel día.

Debido a la proliferación de desinformación sobre lo ocurrido el 7 de octubre, el equipo ha organizado e indexado algunas de las filmaciones en un solo lugar para que cualquiera que tenga dudas pueda ver el espanto de lo que ocurrió ese día. Las imágenes de la masacre, captadas en tiempo real, están ahora disponibles en un impactante hilo en X.

Una parte importante de los fotogramas de esta investigación procede de las cámaras GoPro que llevaban los terroristas implicados en el ataque, la mayoría de ellas recogidas tras su muerte a manos del personal de seguridad israelí. Otras imágenes fueron grabadas por los primeros socorristas, las fuerzas de seguridad y civiles utilizando teléfonos móviles, cámaras de vehículos y cámaras de vigilancia. Casi todas ellas se han recopilado de redes sociales como X y Telegram.

Las geolocalizaciones se determinaron utilizando métodos bien establecidos, comparando las características visibles en las imágenes con imágenes satelitales y panorámicas que están disponibles públicamente en herramientas como Google Earth y Google Street View.

Asimismo, la cronología de los acontecimientos se basa en la comparación de las imágenes, el ángulo del sol y otras pistas contextuales. Si bien las ubicaciones pueden determinarse con precisión, la cronología es una evaluación fundamentada.

Por otra parte, GeoConfirmed pudo identificar las diferentes facciones palestinas que perpetraron el ataque terrorista aquel día bajo el liderazgo del grupo conocido como Sala de Operaciones Conjuntas Palestina.

En ocasiones, los grupos militantes pueden reconocerse por el color y el estilo conocidos de las cintas que llevan en la cabeza. Otras veces, la participación de un grupo puede deducirse cuando publican imágenes y reivindican la autoría en sus canales oficiales de las redes sociales.