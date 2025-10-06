Francia: el primer ministro renuncia horas después de anunciar nuevo gabinete

Publicado por Williams Perdomo 6 de octubre, 2025

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes su renuncia al presidente Emmanuel Macron, horas después de haber designado un nuevo gabinete. La información fue confirmada por el Palacio del Elíseo.

Lecornu, nombrado en el cargo el 9 de septiembre, anunció la composición del nuevo Gobierno el domingo en la noche y poco después quedó en fuego cruzado de todo el espectro político.

Tras conocerse la dimisión de Sébastien Lecornu, la Agrupación Nacional pidió que se convoque a elecciones. El presidente del partido fundado por Jean-Marie Le Pen, Jordan Bardella, instó a Emmanuel Macron a disolver la Asamblea Nacional y que los franceses decidan en las urnas.

"Con toda seguridad habrá un regreso a las urnas en las próximas semanas, si no en los próximos meses, y la Agrupación Nacional estará lista para asumir sus responsabilidades ", dijo en unas declaraciones recogidas por Le Figaro.