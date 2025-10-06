Hamás pide un intercambio "inmediato" de rehenes por prisioneros mientras Trump insta a las partes a “moverse rápido”

Publicado por Víctor MendozaEmmanuel Alejandro Rondón 5 de octubre, 2025

El grupo terrorista Hamás pidió este domingo un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes por prisioneros, antes de que este lunes arranquen en Egipto las negociaciones indirectas sobre el plan de paz del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

El pedido se produce a dos días del segundo aniversario del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza. También ocurre después de que, presuntamente, las FDI continuaran con los bombardeos en la ciudad de Gaza.

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a detener los bombardeos para posibilitar la liberación de rehenes: “No se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos deben cesar. No puede haber una guerra en medio de todo esto”, dijo en CBS News. Además, en mensajes de texto divulgados por CNN, el presidente Donald Trump respondió “sí” cuando se le preguntó si el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba de acuerdo con poner fin a la campaña militar en Gaza.

Según la Defensa Civil, un grupo de socorro que responde a Hamás, al menos veinte personas murieron el sábado durante la campaña israelí, trece de ellas en la ciudad de Gaza.

Las declaraciones, pedidos y denuncias públicas se producen horas antes del inicio de las negociaciones en Egipto, que partirán del plan del presidente estadounidense, quien envió a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner.

Trump urgió el domingo a los negociadores de Hamás e Israel a "moverse rápido" en las conversaciones.

"Estas conversaciones han sido muy exitosas y avanzan rápidamente. Los equipos técnicos volverán a reunirse el lunes (...) Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido", escribió Trump en su red Truth Social.

El objetivo es cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre. Las negociaciones se celebrarán en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, según indicaron ambas partes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aliado de Trump, anunció el domingo que los negociadores israelíes partirían hacia Sharm el Sheij el lunes, en una delegación encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer.

El jefe negociador de Hamás, Jalil Al Hayya, llegó el domingo a Egipto para encabezar una delegación que iniciará negociaciones indirectas con Israel, según anunció el grupo terrorista palestino. Hamás precisó que se discutirán “los mecanismos de un alto el fuego, la retirada de las fuerzas de ocupación y el intercambio de prisioneros”.

Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, advirtió este domingo que el Ejército israelí está listo para retomar operaciones a gran escala si fracasan las negociaciones. Afirmó que “la operación no ha terminado” y que las tropas deben “permanecer alertas y preparadas para el combate en todo momento”.

