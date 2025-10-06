Trump anuncia que la guerra contra el narcoterrorismo entra en su “Fase II”: EEUU iniciará ataques “por tierra”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de octubre, 2025

Durante una ceremonia que conmemoró el 250.º aniversario de la Armada de Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que EEUU hundió otra narcolancha procedente de Venezuela y advirtió que ahora el Ejército estadounidense se está preparando para operaciones terrestres contra los grupos narcoterroristas.

“Anoche chocamos con otro barco cerca de Venezuela, somos muy buenos en eso”, dijo Trump, sin dar muchos detalles sobre la operación. Y añadió: "Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar en tierra porque se verán obligados a ir por tierra".

Las palabras de Trump pueden referirse, puntualmente, al inicio de una “Fase II” contra los grupos narcotraficantes regionales, designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

“Sabes, vamos a acabar con el tráfico de drogas, y ya hemos hecho mucho. No hay nadie… no hay nadie entrando por mar. Eso sí te lo puedo decir. El mar está, digamos, vacío. No están entrando drogas por el agua, y vamos a estudiar qué es la fase dos”, respondió Trump a la prensa antes de dirigirse a los miembros de la Armada.

Aunque el mandatario afirmó que EEUU hundió otra narcolancha venezolana, no está claro si se refería a una nueva operación en el Mar Caribe o al anuncio hecho el viernes por el Pentágono, cuando el Ejército informó que había interceptado y destruido una embarcación con drogas, en la que murieron cuatro presuntos miembros de grupos narcoterroristas.

Hasta el momento, el Pentágono ha confirmado cuatro hundimientos de embarcaciones vinculadas a organizaciones criminales. Al menos tres de ellas están relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro, quien lidera el Cártel de los Soles y mantiene vínculos con el Tren de Aragua. En total, se han reportado 21 presuntos narcotraficantes abatidos en las operaciones.

Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, tiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Su segundo al mando, Diosdado Cabello, también enfrenta cargos similares y una recompensa de 25 millones.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una campaña militar antinarcóticos sin precedentes en el Caribe. En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas estadounidenses han hundido al menos cuatro narcolanchas ligadas al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua, mientras mantienen un despliegue militar que incluye ocho buques de guerra, un submarino nuclear, cazas F-35 y más de 4.500 efectivos en la zona.

De acuerdo con fuentes citadas por NBC News, Washington evalúa extender la ofensiva con ataques selectivos por tierra y con drones contra laboratorios y cabecillas del narcotráfico dentro del territorio venezolano. Paralelamente, la Administración Trump mantiene canales indirectos de comunicación con el régimen chavista a través de mediadores en Medio Oriente, con el objetivo de evitar una escalada militar directa mientras aumenta la presión sobre Maduro y sus aliados.