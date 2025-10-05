Compañeros de armas: un informe señala que Rusia adiestra a soldados chinos para operaciones en el extranjero

Publicado por Alejandro Baños 5 de octubre, 2025

Rusia y China conforman una de las alianzas más consolidadas de todo el planeta gracias, en gran parte, a la amistad que conservan los máximos mandatarios de ambos países: Vladímir Putin y Xi Jinping. Una camaradería que se ha visto reflejada en las últimas visitas diplomáticas que se han hecho el uno al otro, en las que han hablado, han debatido y, posteriormente, han pactado, siempre con el objetivo de fortalecer su coalición y sus intereses bilaterales.

Uno de los ámbitos en los que han llegado a grandes consensos para protegerse y ayudarse mutuamente es el bélico. Esta afirmación se ha expuesto en un informe elaborado por el think tank británico Royal United Services Institute (RUSI), que ha revelado que el Kremlin adiestra a soldados chinos para que ejecuten operaciones en el extranjero. Concretamente, en la hipotética toma de Taiwán que quiere ejecutar China en 2027.

El think tank precisó que la colaboración que está llevando a cabo Rusia con el Ejército Popular de Liberación (EPL) está centrada en el aspecto aéreo. El RUSI considera que, a pesar de que China supera a su aliado en diferentes facetas militares, Moscú tiene una mayor "experiencia y capacidades de maniobra aérea". Y esto es algo que sería de gran utilidad para que Pekín logre apoderarse de Taiwán en dos años.

Entrega de vehículos de combate, entrenamiento de los paracaidistas y desarrollo de la industria armamentística

"La capacidad de lanzar vehículos blindados desde el aire en campos de golf u otras zonas abiertas y firmes cerca de los puertos y aeródromos de Taiwán permitiría a las tropas de asalto aéreo aumentar significativamente su poder de combate y amenazar con la toma de estas instalaciones para despejar el camino para el desembarco de las fuerzas de refuerzo", detallaron Oleksandr V Danylyuk y Jack Watling, autores del informe.

Desde el RUSI también se hizo referencia a un acuerdo que alcanzaron los regímenes de Putin y Xi en el que Moscú se comprometía a suministrar a Pekín arsenal y equipo necesarios para desarrollar un plan de asalto aéreo efectivo. En los contratos -filtrados por el grupo hacker Black Moon, según indicó el RUSI- figuran la venta de "37 BMD-4M (vehículos ligeros de asalto anfibios con un cañón de 100 mm y un cañón automático de 30 milímetros), 11 Sprut-SDM1 (cañones autopropulsados ligeros anfibios antitanque con un cañón de 125 milímetros), 11 BTR-MDM Rakushka (vehículos blindados de transporte de tropas aerotransportados) y varios vehículos de mando y observación Rubin y vehículos de mando KSHM-E".

El Kremlin, de acuerdo a los contratos filtrados, también "está transfiriendo tecnologías" que ayudan a Pekín a ser más eficiente y eficaz en su industria armamentística, en "la producción de armas y equipo militar similares mediante la localización y la modernización". Además, están entrenando a la división de paracaidistas del EPL y otras fuerzas especiales para "penetrar en el territorio de otros países sin ser detectados".