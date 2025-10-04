El FBI desmantela una red de lavado vinculada a la familia de Nicolás Maduro: "Estamos bloqueando cada dólar, cuenta y facilitador"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de octubre, 2025

El FBI anunció este sábado la desarticulación de una red de lavado de dinero vinculada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado por narcotráfico en los Estados Unidos. Según la agencia federal, el esquema operaba a través de múltiples países e implicaba transferencias de fondos sancionados a cuentas bancarias en Estados Unidos, con el objetivo de ocultar dinero proveniente del régimen chavista.

De acuerdo con la acusación, los sospechosos —identificados como Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal— fueron imputados en Florida el 25 de septiembre por delitos de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias bancarias sin licencia. El caso lleva investigándose desde 2019, cuando la oficina del FBI en Miami detectó que Komarczyk habría abierto cuentas bancarias para los hijos de Maduro y sus asociados en territorio estadounidense, intentando violar las sanciones del Departamento del Tesoro contra el régimen.

Una operación encubierta en 2022 reveló que ambos aceptaron mover $100.000 en fondos sancionados, de los cuales al menos $25.000 ingresaron al país.

El director del FBI, Kash Patel, fue categórico al describir la operación como parte de una ofensiva más amplia contra las finanzas ilícitas del dictador chavista y su séquito.

“Maduro no es sólo corrupto: es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de $50 millones del Departamento de Justicia”, dijo Patel. “Bajo mi liderazgo, el FBI está bloqueando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para su dinero manchado de sangre”.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, también se pronunció sobre el asunto y destacó el alcance global de las acciones en curso: “Estamos destrozando el tráfico internacional de drogas que infecta nuestras comunidades, pieza por pieza, zarcillo por zarcillo”.

Además, Donald Trump Jr., quien se está convirtiendo en un portavoz activo en materia de seguridad y política exterior de la Administración, reaccionó al anuncio con un mensaje en la red X: “Otro problema 80/20 (más bien 99-1) al que los demócratas encontrarán la manera de oponerse”.

En los últimos meses, el hijo del presidente ha criticado con dureza al régimen de Maduro y ha respaldado públicamente acciones agresivas para combatirlo.

El caso anunciado por el FBI se produce en medio de una escalada de presión de Washington sobre el régimen chavista. La Administración Trump mantiene desde hace semanas una campaña antinarcóticos sin precedentes en el Mar Caribe, que incluye operaciones navales, hundimiento de varias narcolanchas y la designación como organizaciones terroristas del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, ambos grupos criminales vinculados a Maduro y su entorno militar y político.

Hace una semana, altos funcionarios estadounidenses incluso confirmaron a NBC News que el Pentágono está evaluando ataques con drones contra laboratorios y líderes del narcotráfico en territorio venezolano, como parte de una estrategia destinada a “golpear las redes criminales que sostienen económicamente al régimen”. Un ataque de este tipo llevaría la presión a Maduro, enemigo histórico de EEUU, al siguiente nivel.

Según el FBI, Komarczyk permanece prófugo en Venezuela, mientras que Carbajal fue arrestado el 2 de octubre durante un vuelo de deportación que hizo escala en territorio estadounidense. Las autoridades estadounidenses reiteraron que Estados Unidos “nunca será un refugio seguro para la corrupción internacional ni para los fondos ilícitos de regímenes que representan una amenaza para los intereses nacionales”.