Alto funcionario de Hamás confirma a Egipto como sede de una conferencia sobre el futuro de Gaza

Franja de Gaza, en medio de la guerra entre Israel y Hamás AFP

Publicado por Diane Hernández 4 de octubre, 2025

Un alto funcionario de Hamás dijo este sábado que Egipto organizaría una conferencia para que las facciones palestinas decidan sobre el futuro de la Franja de Gaza después de la guerra, luego de que el grupo aceptara liberar rehenes bajo un plan de cese del fuego estadounidense.

Egipto acogerá un "diálogo intrapalestino sobre la unidad palestina y el futuro de Gaza, incluida la administración de la Franja de Gaza", declaró el responsable a la AFP.

Hamás confirmó el viernes que liberaría a los rehenes retenidos en Gaza bajo el plan de alto el fuego del presidente Donald Trump, pero no abordó la cuestión de su desarme y su exilio del territorio palestino después del final de la guerra.

La UE asegura que la respuesta de Hamás al plan de Trump es "alentadora"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio la bienvenida este sábado a la reacción positiva de Hamás al acuerdo de paz propuesto por el presidente Trump y dijo que detener la guerra en Gaza estaba "a nuestro alcance".

"La disposición declarada de Hamás a liberar rehenes y a colaborar con base en la reciente propuesta es alentadora", escribió von der Leyen en X. "Hay que aprovechar este momento", insistió la diplomática europea.

Otras reacciones en Medio Oriente

Egipto consideró la respuesta de Hamás un "acontecimiento positivo" y señaló que trabajará con Estados Unidos, países árabes y europeos para alcanzar un alto el fuego permanente.

Qatar también celebró la decisión, destacando la coordinación con Washington y El Cairo, y aplaudió la disposición de Hamás a liberar cautivos conforme al plan. Turquía, por su parte, sostuvo que el anuncio abre la posibilidad de una paz duradera, aunque reiteró su exigencia de un cese inmediato de los ataques israelíes.