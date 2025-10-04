El excomandante de inteligencia naval Jesús Romero: “Es muy probable que se trate de neutralizar al liderazgo del Cártel de los Soles”

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al excomandante de inteligencia naval de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre el último ataque llevado a cabo por la Administración del presidente Donald Trump contra otra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela. Durante la entrevista, Yapor y Romero conversaron tanto sobre los detalles de esta operación como sobre lo que podría ocurrir próximamente contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Lo que estamos viendo es la determinación de esta administración de radicalmente terminar con las amenazas que representan estas organizaciones trasnacionales, que debajo de la estrategia de defensa de los Estados Unidos, ha cambiado diametralmente donde se toma la prioridad de la protección del país y de sus ciudadanos. […] Es muy probable que se trate de neutralizar al liderazgo del Cártel de los Soles primero, obviamente tiene que haber una operación para neutralizar aquellas amenazas que puedan o traten de derribar nuestras aeronaves o embarcaciones para luego proceder a neutralizar al liderazgo del cártel”, dijo Romero

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.