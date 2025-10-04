Entre el Ejército y los paramilitares: ¿en qué punto se encuentra la guerra de Sudán?

Publicado por Carlos Dominguez 4 de octubre, 2025

La situación actual de Sudán es extremadamente grave, marcada por una guerra civil devastadora que ha generado una de las peores crisis humanitarias del planeta.

El conflicto armado comenzó en abril de 2023 entre el Ejército de Sudán (FAS), liderado por el general y ahora dirigente de facto Abdelfattah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una milicia paramilitar liderada por Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti.

Ambos líderes habían sido aliados en el derrocamiento del dictador Omar al Bashir en 2019, pero sus diferencias se intensificaron durante las negociaciones para formar un Gobierno civil, cuando el plan de integrar las FAR al Ejército, como parte de una reforma de las Fuerzas Armadas, fue rechazado por Hemeti, quien temía perder autonomía y poder.

Una guerra en fase crítica

Dos años después, la guerra ha causado decenas de miles de muertos, y desplazado a más de 12 millones de personas, incluyendo 4,2 millones que han huido a países vecinos como Chad, Egipto y Sudán del Sur.

Al mismo tiempo, los combates entre el Ejército regular y las FAR se han intensificado en las regiones occidentales de Darfur y Kordofán, y en lo que va de año más de 3.300 civiles han muerto, muchos de ellos por bombardeos y ejecuciones sumarias.

El Ejército controla el norte, el este y el centro del país, incluyendo la capital Jartum, y Puerto Sudán, un puerto estratégico a orillas del mar Rojo. Es allí en donde se encuentra el Gobierno de transición formado bajo la autoridad del general Abdel Fattah al Burhan.

El general Abdel Fattah al BurhanAFP.

Por otra parte, los paramilitares de las FAR, bajo el mando de Hemeti, dominan el sur del país y casi toda la región de Darfur, en el oeste, donde formaron una Administración paralela en la ciudad de Nyala.

Según analistas citados por AFP, el gran riesgo de esta fractura territorial se encuentra en que si se estabilizan las actuales divisiones territoriales, el país puede quedar fragmentado de manera permanente, con Administraciones rivales controlando cada zona, como sucede hoy en día en Libia.

Darfur: el interminable asedio de El Fasher

El Fasher, capital de Darfur Norte y última ciudad de la región en manos del Ejército regular, está a punto de caer.

Las FAR asedian esta ciudad desde mayo de 2024 y avanzaron en las últimas semanas sobre varias posiciones estratégicas, según imágenes satelitales del Humanitarian Research Lab (HRL) de la universidad de Yale, en Estados Unidos.

Durante aproximadamente 500 días, la ciudad se ha convertido en el epicentro de una catástrofe humanitaria sin precedentes, en la que los ataques se han intensificado con bombardeos de drones y misiles contra zonas residenciales, mezquitas y escuelas.

Entre el 19 y el 29 de septiembre, al menos 91 civiles murieron en bombardeos de artillería, ataques con drones e incursiones terrestres. Un ataque con drones contra una mezquita causó la muerte de al menos 67 personas, mientras que la semana pasada se produjeron dos ataques contra un mercado en Daraja Oula. Asimismo, informes citados por Naciones Unidas (ONU) indicaron que 23 civiles murieron cuando se bombardeó una cocina comunitaria en el barrio de Abu Shouk.

Más de 260.000 civiles están allí atrapados. Muchos dicen sobrevivir con comida para animales y quienes intentan huir se exponen a palizas, violaciones e incluso a ser asesinados, según los testimonios recopilados por AFP y reportes de la ONU.

El Ejército acusa a Emiratos Árabes Unidos

Por el momento, Nyala, capital de Darfur del Sur, sirve como capital provisional de las FAR, que formaron allí un Gobierno rival y es a su vez objeto de ataques del Ejército. Recientemente el bombardeo de una clínica causó 12 muertos.

El Ejército acusa a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de suministrar a los paramilitares hombres, armas y drones a través del aeropuerto de Nyala. No obstante, Abu Dabi niega dichas acusaciones.

Kordofán: masacres y crisis humanitaria

Los combates también se intensificaron en los últimos meses en Kordofán, una región al este de Darfur rica en petróleo y atravesada por rutas estratégicas. Como consecuencia, las organizaciones humanitarias reportan un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos básicos y una malnutrición generalizada, especialmente entre los niños.

Niños se reúnen en el centro de tránsito de RenkAP / Cordon Press.

A finales de septiembre, el Ejército sudanés logró recuperar la ciudad de Bara, clave para la seguridad de El Obeid, la capital de Kordofán Norte. Desde el inicio del conflicto, las FAR habían controlado esta ciudad y el Ejército declaró que su entrada representa “fuerza, determinación y poderío".

En julio, cientos de civiles murieron en ataques de los rebeldes contra aldeas cercanas a la ciudad de Bara, según Emergency Lawyers, que documenta el conflicto.

De acuerdo al comunicado de la organización "más de 200 personas murieron solo en Shag al Nawm, la mayoría quemadas dentro de sus casas, y otras 38 fueron víctimas de masacres simultáneas, en medio de saqueos generalizados y entierros masivos de las víctimas".

Jartum: entre la reconstrucción y los ataques de drones kamikaze

En mayo, el Ejército recuperó de manos de las FAR el estado de Jartum, en el centro-este del país. Actualmente se están llevando a cabo obras de reconstrucción en la capital, con vistas al anunciado regreso de las instituciones.

Sin embargo, las FAR lanzaron ataques en septiembre contra sitios estratégicos cerca de Jartum, utilizando drones para atacar instalaciones clave, incluyendo un campamento militar en Al Marjiyat, una subestación eléctrica —lo que provocó cortes masivos de luz—, áreas residenciales como Al Kalakla y una refinería en Al Jalaili.

Ataque con drones de Puerto SudánAPN / Cordon Press.

Aunque el Ejército sudanés había recuperado el Palacio Republicano y otros edificios en marzo, las FAR intentaron desestabilizar la zona con ataques puntuales. En esos ataques no se reportaron muertes, pero sí daños significativos a la infraestructura eléctrica.

Ataques en el estado del Mar Rojo

En mayo, las FAR lanzaron por primera vez ataques con drones sobre Puerto Sudán, ciudad costera que hasta entonces había permanecido fuera del conflicto armado.

Durante esos ataques, los objetivos fueron el aeropuerto internacional de Puerto Sudán, depósitos de combustible y un hotel cercano de la residencia del general Abdelfattah al Burhan. Durante los bombardeos tampoco hubo víctimas mortales.