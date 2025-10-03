Al menos cinco aviones de combate de EEUU se acercaron a las costas de Venezuela y el régimen de Maduro denuncia “provocación”

Publicado por Virginia Martínez 2 de octubre, 2025

La dictadura venezolana denunció este jueves que aviones de combate estadounidenses volaron a poca distancia de su espacio aéreo en el mar Caribe, calificando el hecho como una “provocación” y una “amenaza” a su soberanía.

Según el comunicado oficial, los radares militares detectaron varias aeronaves a unos 75 kilómetros de las costas venezolanas, dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía. Caracas aseguró que los vuelos, identificados por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), contravienen la normativa internacional y ponen en riesgo la seguridad de la aviación civil.

De acuerdo con el ilegítimo ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, más de cinco aeronaves fueron rastreadas volando a gran altitud y velocidad. Aseguró además que una aerolínea comercial reportó la presencia de los aviones a la torre de control de Caracas, respaldando así la denuncia militar.

Caracas insistió en que este tipo de incidentes forman parte de un “patrón de hostigamiento” y adelantó que elevará la denuncia ante la ONU, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y otros organismos regionales.

Escalada de tensiones en el Caribe El señalamiento se produce mientras Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en aguas caribeñas con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico en la región. El operativo, iniciado hace más de un mes, incluye ocho buques de guerra, un submarino nuclear, miles de soldados y una flotilla de cazas F-35 estacionados en Puerto Rico.

Washington mantiene presión sobre Maduro

El presunto sobrevuelo ocurre en paralelo a la ofensiva de la Casa Blanca contra el régimen de Nicolás Maduro, al que Estados Unidos no reconoce como legítimo y acusa de liderar el llamado “Cartel de los Soles”. El Departamento de Justicia mantiene recompensas millonarias por Maduro y por altos mandos de su entorno, incluido el propio ilegítimo ministro de Defensa.

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra los carteles de la droga, lo que ha reforzado la movilización de tropas y operaciones en el Caribe. En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses destruyeron varias embarcaciones que, según Washington, transportaban cargamentos ilícitos desde Venezuela.

Maduro responde con despliegue militar interno

En paralelo, el régimen chavista ha realizado maniobras militares en distintas zonas costeras con buques, helicópteros, cazas, artillería y sistemas antiaéreos. Además, ha convocado a reservistas y milicias, mientras Maduro evalúa decretar un estado de conmoción externa, una medida legal que ampliaría sus facultades bajo el argumento de amenaza extranjera.

El incidente con los aviones añade un nuevo capítulo a la ya tensa relación entre Caracas y Washington, en un contexto de presión militar y diplomática que vuelve a colocar al Caribe como foco de fricciones estratégicas.