Putin vuelve a amenazar a Europa y promete “respuestas”, contrariado por la militarización del continente

(AFP) El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves que Moscú observa atentamente "la militarización creciente de Europa" y prometió una "respuesta a las amenazas", después de que los países europeos incrementaran su gasto en defensa a raíz de la ofensiva de Moscú en Ucrania.

"La respuesta a las amenazas será, como mínimo, muy convincente. Y sí, digo la respuesta. Nosotros nunca hemos iniciado una confrontación militar", declaró Putin durante un foro en Sochi, en el suroeste de Rusia.

El dirigente ruso acusó además a Europa de impedir una solución a la guerra en Ucrania y de llevar a cabo "una escalada permanente" del conflicto.

Los orígenes del conflicto según Putin

Putin volvió a tratar de imponer su narrativa sobre el conflicto y sus orígenes, acusando a "quienes se consideraron vencedores" al final de la Guerra Fría de haber querido imponer "a todos concepciones unilaterales y subjetivas de la seguridad".

"Eso se convirtió en la verdadera causa originaria no sólo del conflicto ucraniano, sino también de muchos otros conflictos graves" del inicio del siglo XXI, sostuvo, defendiendo un "mundo multipolar" frente a Occidente.

La administración Trump tiene "un enfoque racional"

Aunque el presidente Donald Trump intentó, a su regreso al poder, acercarse a Moscú para encontrar una salida a la guerra en Ucrania, Putin no ha dado señales reales de conciliación a Washington.

"Es sabido que nuestros países tienen bastantes divergencias. Nuestros puntos de vista sobre muchos problemas mundiales no coinciden. Para grandes potencias, eso es normal", afirmó Putin sobre la relación con EEUU, estimando además que la administración Trump se guiaba por "los intereses de su país y tenía un enfoque racional".