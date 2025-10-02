Mánchester: al menos tres muertos y varios heridos por un ataque terrorista en el exterior de una sinagoga en la celebración del Yom Kipur

La policía y miembros de la comunidad cerca de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 2 de octubre, 2025

Al menos tres personas murieron —incluido el atacante— y otras cuatro resultaron heridas el jueves en Mánchester, al norte de Inglaterra, durante la festividad judía de Yom Kipur, en un ataque frente a una sinagoga que la policía calificó de terrorista. El sospechoso fue abatido por las autoridades.

La policía señaló en la red social X que fue informada hacia las 9:30 a.m. (hora local) de un ataque frente a la sinagoga de Heaton Park, situada en el barrio de Crumpsall, en el norte de la ciudad, después de que un testigo viera "un vehículo arrollar a personas y a un hombre ser apuñalado".

Los servicios de emergencia desplegados en el lugar atendieron a "cuatro personas con heridas causadas tanto por el vehículo como por apuñalamientos", precisó la policía de Mánchester.

Según los testigos que contactaron a las autoridades, "un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo", recogió AFP.

Una intervención rápida de las autoridades

El jefe de la policía de Mánchester, Sir Stephen Watson, declaró en rueda de prensa que dos miembros de la comunidad judía de Mánchester murieron como consecuencia del ataque y que el sospechoso fue abatido mortalmente por las autoridades a los siete minutos de la llamada original a la policía.

Watson aseguró que las investigaciones avanzan con rapidez y confirmó que el atacante llevaba un chaleco "que tenía la apariencia de un artefacto explosivo".

Por otra parte, el comisario adjunto de la policía antiterrorista, Laurence Taylor, dijo que estaba "devastado" y afirmó que el ataque fue declarado un incidente terrorista. Asimismo, Taylor informó que por el momento se han realizados dos detenciones.

Por otra parte, el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, pidió a la gente "no especular en las redes sociales" y felicitó a la policía por su intervención "rápida".

Keir Starmer: "Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga"

El primer ministro británico, Keir Starmer, decidió acortar, debido a este ataque, su presencia en la cumbre europea de Copenhague, según una fuente gubernamental británica.

"Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga de Crumpsall", al norte de Mánchester, escribió el jefe del Gobierno en X.

"El hecho de que esto haya ocurrido en el día de Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, hace que sea aún más horrible", agregó.

Una imagen muestra al sospechoso con objetos en la cintura

La BBC pudo confirmar que una imagen que supuestamente muestra al autor del atentado en Mánchester fue tomada justo desde el exterior de la valla perimetral de la sinagoga.

De acuerdo al medio británico, el aspecto del individuo -calvo, barba, ropa oscura, objetos blancos alrededor de la cintura- coincide con el de un hombre al que la policía aparentemente disparó en el mismo lugar, en un vídeo verificado del sitio del atentado.

La BBC también confirmó que por el momento no se ha encontrado ninguna copia de la imagen que se haya subido a las redes antes del atentado de hoy. La fotografía fue tomada en el lado oeste de la sinagoga de Heaton Park.

NOTICIA EN DESARROLLO