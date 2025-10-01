Israel pide a la flotilla de Greta Thunberg que cambie de rumbo mientras la tripulación insiste en entrar a una zona de alto riesgo

Publicado por Williams Perdomo 1 de octubre, 2025

La Flotilla Global Sumud (GSF) se encuentra en la denominada zona de alto riesgo, situada a unas 150 millas de la costa de Gaza. La activista sueca Greta Thunberg, la eurodiputada Rima Hassan y la exalcaldesa de Barcelona (España) Ada Colau figuran entre los participantes de la misión.

Entre tanto, el Gobierno de Israel pidió a la flotilla que cambie de rumbo y sostuvo que la intención de llegar a Gaza es una provocación. En ese sentido, las autoridades israelíes explicaron que ofrecieron una vía para entregar pacíficamente cualquier ayuda que puedan tener a Gaza.

“La flotilla se negó porque no les interesa la ayuda, sino la provocación. La Armada israelí se ha puesto en contacto con la flotilla Hamás-Sumud y les ha pedido que cambien de rumbo”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en su cuenta en X.

Además, el ministerio detalló que Israel informó a la flotilla de que se está acercando a una zona de combate activa y violando “un bloqueo naval legítimo”. “Israel reiteró su oferta de transferir pacíficamente cualquier ayuda a Gaza por canales seguros”, detalló el ministerio en la declaración.

Tras partir de España, la flotilla se detuvo 10 días en Túnez antes de retomar el viaje el 15 de septiembre.

Por su parte, el Gobierno de España sugirió a la flotilla no acercarse a las aguas designadas por Israel como zona de exclusión, y destacó que el buque español enviado para asistirlos eventualmente no entraría a esa zona.

"Nosotros les hemos pedido a la Flotilla que por favor no entraran porque la prioridad absoluta es su seguridad en estos momentos", indicó el ministro de Transformación Digital, Óscar López, en la televisión pública española y reseñado por AFP.

La fragata italiana se detuvo también en la zona crítica a 150 millas náuticas de Gaza, y pidió por radio a los activistas de la flotilla que abandonaran su misión.

Entre tanto, el Ministerio de Exteriores de Israel detalló más temprano que documentos oficiales de Hamas encontrados en la Franja de Gaza -revelados por primera vez- probarían la participación directa de Hamas en la financiación y ejecución de la flotilla a Gaza.

“Mientras que Hamás en la Franja de Gaza es responsable de lo que sucede dentro de la Franja, Hamás en el Exterior es responsable de la actividad fuera de la Franja de Gaza, con énfasis en la organización PCPA, que está subordinada a Hamás y sirve como un ala del movimiento”, resaltó el ministerio en un mensaje en el que publicó los documentos.