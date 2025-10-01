Cierran el Oktoberfest de Múnich tras una explosión letal y una amenaza de bomba
Hasta siete millones de personas acuden cada año al famoso festival de la cerveza en la capital de Baviera.
La policía alemana clausuró el famoso festival de cerveza Oktoberfest en el norte de Múnich después de notificar una explosión que mató al menos a una persona.
Los funcionarios de la ciudad también dijeron que hubo una amenaza de bomba emitida por el presunto autor de la explosión, la mañana de este miércoles. La policía de Múnich declaró que los hechos fueron parte de una disputa doméstica, sin ofrecer más detalles.
La información no aclaró si la persona fallecida era el presunto autor del ataque o alguien más.
Aunque los agentes explicaron que el evento letal no representaba peligro para el público del festival, fuerzas especiales estaban investigando un área en el norte de Múnich donde el periódico Bild y muchos otros informes dijeron que se habían escuchado disparos y más explosiones.
La Policía también registró el recinto ferial del Oktoberfest en busca de otros dispositivos explosivos y pidió a los trabajadores que abandonaran el área para agilizar las operaciones.
El Oktoberfest permanecerá cerrado al menos hasta las 17.00 hora local de este 1 de octubre, confirmaron las autoridades locales.
Oktoberfest: el festival de cerveza más grande del mundo
En 2023, la asistencia alcanzó un récord de 7,2 millones. Los participantes consumieron aproximadamente 7,4 millones de litros de cerveza. El festival cuenta con atracciones, juegos, puestos de comida y platos tradicionales bávaros.
El primer Oktoberfest se celebró el 12 de octubre de 1810 para celebrar la boda del príncipe heredero Luis y la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Desde entonces, se ha cancelado en múltiples ocasiones, la más reciente en 2020 y 2021 durante la pandemia de COVID-19 en Alemania.