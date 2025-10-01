Mexicanos denuncian en Washington durante Cumbre con EEUU: “Enfrentamos un narcogobierno”

Publicado por Sabrina Martin 30 de septiembre, 2025

La senadora mexicana Lilly Téllez denunció en la Tercera Cumbre Bilateral México–Estados Unidos que en su país opera un “narcogobierno” que ha debilitado las instituciones, persigue a los opositores y pone en riesgo la democracia. La cumbre, organizada por The Heritage Foundation, America First Policy Institute (AFPI), Texas Public Policy Foundation (TPPF) y la fundación mexicana Patria Unida, reunió a líderes políticos, académicos y representantes de la sociedad civil de ambos países.

“México enfrenta un narcogobierno”

Téllez aseguró que México ha dejado de funcionar como una república plena debido a la influencia del crimen organizado en la política. Criticó la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la actual presidente Claudia Sheinbaum, a la que calificó de ilegítima, pues —según dijo— busca eliminar defensas ciudadanas como el juicio de amparo, considerado uno de los principales escudos de los ciudadanos frente a los abusos del poder.

La legisladora también exigió que se haga pública una lista de los políticos coludidos con el narcotráfico y celebró la decisión de Estados Unidos de clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas.

En el cierre de su mensaje lanzó un llamado directo contra el partido gobernante:

“Tenemos que echar a Morena y su mafiocracia. Hay que construir una República con poderes independientes, sin narcopacto, por la vida, la libertad y la paz”.

Denuncia desde Patria Unida

Alice Galván, presidente de Patria Unida, coincidió con Téllez al afirmar que el Gobierno mexicano ha cedido poder y territorio al crimen organizado. Advirtió que las familias enfrentan extorsiones y desplazamientos forzados por la violencia, lo que impacta directamente en la estabilidad social y económica.

Galván sostuvo que la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) debe ir más allá de lo comercial e incluir compromisos en democracia y seguridad.

Advertencias desde Washington El debate también incluyó fuertes advertencias de líderes estadounidenses. Kevin Roberts, presidente de The Heritage Foundation, afirmó que los estadounidenses no están dispuestos a seguir tolerando un Gobierno vecino que se alinee con el narcotráfico y persiga a sus ciudadanos.

En tanto, Joshua Treviño, representante de AFPI y TPPF, destacó la importancia del trabajo de Patria Unida en la construcción de puentes entre México y Estados Unidos para enfrentar amenazas comunes como el crimen organizado.



Cierre con mensaje diplomático

El embajador estadounidense en México, Ron Johnson, clausuró la cumbre con un llamado a la corresponsabilidad bilateral. Recalcó que solo mediante cooperación y compromiso compartido será posible frenar la violencia y garantizar mayor seguridad para las familias de ambos países.