Documento: Plan integral del presidente Donald J. Trump para acabar con el conflicto de Gaza

Publicado por Israel Duro 30 de septiembre, 2025

Por su interés, ponemos a su disposición el texto íntegro del plan presentado por el presidente Trump para lograr la paz en Gaza y sentar las bases de una futura convivencia pacífica.

1. Gaza será una zona desradicalizada libre de terror que no suponga una amenaza para sus vecinos.

2. Gaza será redesarrollada en beneficio del pueblo de Gaza, que ha sufrido más que suficiente.

3. Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará inmediatamente. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes. Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada escalonada completa.

4. En el plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

5. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y a más de 1700 gazatíes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean liberados, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos.

6. Una vez devueltos todos los rehenes, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a retirar sus armas serán amnistiados. A los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza se les proporcionará un pasaje seguro a los países receptores.

7. Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará inmediatamente toda la ayuda a la Franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán coherentes con lo que se incluyó en el acuerdo del 19 de enero de 2025 relativo a la ayuda humanitaria, incluida la rehabilitación de infraestructuras (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales y panaderías, y la entrada del equipo necesario para retirar escombros y abrir carreteras.

8. La entrada de distribución y ayuda en la Franja de Gaza se llevará a cabo sin interferencia de las dos partes a través de las Naciones Unidas y sus agencias, y la Media Luna Roja, además de otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo implementado bajo el acuerdo del 19 de enero de 2025.

9. Gaza será gobernada bajo de manera temporal por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza. Este comité estará formado por palestinos cualificados y expertos internacionales, con vigilancia y supervisión por parte de un nuevo organismo transitorio internacional, la "Junta de Paz", que estará encabezada y presidida por el presidente Donald J. Trump, con otros miembros y jefes de Estado que se anunciarán, incluido el ex primer ministro Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta el momento en que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas, tal y como se recoge en diversas propuestas, incluido el plan de paz del presidente Trump en 2020 y la propuesta saudí-francesa, y pueda retomar el control de Gaza de forma segura y efectiva. Este organismo apelará a los mejores estándares internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva a la población de Gaza y sea propicia para atraer inversiones.

10. Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y dinamizar Gaza convocando a un panel de expertos que han ayudado a dar a luz algunas de las prósperas ciudades milagro modernas de Oriente Medio. Grupos internacionales bienintencionados han elaborado muchas propuestas de inversión meditadas e ideas de desarrollo apasionantes, que se tendrán en cuenta para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza que atraigan y faciliten estas inversiones que crearán empleo, oportunidades y esperanza para la Gaza del futuro.

11. Se establecerá una zona económica especial con tarifas arancelarias y de acceso preferentes que se negociarán con los países participantes.

12. No se obligará a nadie a abandonar Gaza, y quienes deseen irse serán libres de hacerlo y de volver. Animaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor.

13. Hamas y otras facciones acuerdan no tener ningún papel en el gobierno de Gaza, ni directa, ni indirectamente, ni de ninguna forma. Todas las infraestructuras militares, terroristas y ofensivas, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, serán destruidas y no se reconstruirán. Habrá un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la puesta fuera de uso permanente de las armas mediante un proceso acordado de desmantelamiento, y apoyado por un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente, todo ello verificado por los observadores independientes. La nueva Gaza estará plenamente comprometida con la construcción de una economía próspera y con la coexistencia pacífica con sus vecinos.

14. Se proporcionará una garantía por parte de los socios regionales para asegurar que Hamás, y las facciones, cumplen con sus obligaciones y que Nueva Gaza no supone ninguna amenaza para sus vecinos o su población.

15. Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) temporal para su despliegue inmediato en Gaza. La ISF entrenará y proporcionará apoyo a las fuerzas policiales palestinas en Gaza, y consultará con Jordania y Egipto, que tienen una amplia experiencia en este campo. Esta fuerza será la solución de seguridad interna a largo plazo. La ISF trabajará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las zonas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas recién entrenadas. Es fundamental impedir la entrada de municiones en Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de mercancías para reconstruir y revitalizar Gaza. Las partes acordarán un mecanismo de desconflicción.

16. Israel no ocupará ni anexionará Gaza. A medida que las FDI establezcan el control y la estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán basándose en normas, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que serán acordados entre las FDI, las FDI, los garantes y Estados Unidos, con el objetivo de una Gaza segura que ya no suponga una amenaza para Israel, Egipto o sus ciudadanos. Prácticamente, las IDF entregarán progresivamente el territorio de Gaza que ocupan a las ISF según un acuerdo al que llegarán con la autoridad transitoria hasta que se retiren completamente de Gaza, salvo por la presencia de un perímetro de seguridad que permanecerá hasta que Gaza esté debidamente protegida de cualquier amenaza terrorista resurgente.

17. En el caso de que Hamas retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la operación de ayuda ampliada, continuará en las zonas libres de terrorismo entregadas por las IDF a las ISF.

18. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para intentar cambiar las mentalidades y narrativas de palestinos e israelíes haciendo hincapié en los beneficios que pueden derivarse de la paz.

19. Mientras el re-desarrollo de Gaza avanza y cuando el programa de reforma de la AP se lleva a cabo fielmente, las condiciones pueden finalmente estar en su lugar para un camino creíble hacia la autodeterminación palestina y la condición de Estado, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino.

20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera.