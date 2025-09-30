El excomandante de inteligencia naval Jesús Romero sobre el artículo del New York Times en Venezuela: “A lo mejor se les olvidó reportar sobre los cientos de muertos”

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de septiembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al excomandante de inteligencia naval de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre la posibilidad de que la Administración del presidente Donald Trump decida empezar a ejecutar ataques dentro del territorio venezolano para combatir al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, así como también sobre el polémico artículo del New York Times en el que el diario repitió una de las principales narrativas del régimen del dictador Nicolás Maduro al asegurar que muchos venezolanos estarían en contra de una intervención militar por parte de los Estados Unidos.

“El régimen venezolano, incluso cuando Chávez estaba vivo, llevaban a cabo operaciones para darle presupuesto a organizaciones en Nueva York para llevar a cabo periodismo que atacara al gobierno norteamericano mientras hacían ver bien al régimen de Hugo Chávez y luego al de Nicolás Maduro. Yo creo que todos sabemos que los venezolanos han sufrido muchísimo bajo este régimen y creo que lo más importante es que, a lo mejor se les olvido reportar sobre los cientos de muertos y las violaciones de derechos humanos que tienen casos pendientes dentro de las Naciones Unidas”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.