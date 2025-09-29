Trump y Netanyahu acuerdan y avanzan hacia un nuevo plan para alcanzar la paz en Gaza

Publicado por Agustina Blanco 29 de septiembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió hoy en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de consolidar un plan de paz para Gaza.

Esta cumbre busca establecer una hoja de ruta para poner fin al conflicto en medio de una creciente presión internacional y un reciente giro diplomático hacia el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de varios países.

La reunión, que incluyó una llamada telefónica trilateral con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, representa un esfuerzo clave por parte de la Administración Trump para mediar en la región.

President Donald J. Trump hosts a trilateral phone call with Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani of Qatar in the Oval Office.

Según declaraciones de la Casa Blanca, los líderes discutieron una propuesta detallada para finalizar la guerra en Gaza, mejorar la seguridad en Oriente Medio y fomentar una mayor comprensión entre las partes involucradas. Además, Trump elogió la disposición de Netanyahu y Al Thani para cooperar en pos de la paz y la seguridad regional.

La presión internacional y el plan de 21 puntos



El encuentro se produce en un momento crítico, apenas días antes del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Entre los aspectos más destacados del plan, según lo detallado por la Casa Blanca en su cuenta de X, se incluyen:

President Donald J. Trump's Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict:



1. Gaza will be a deradicalized terror-free zone that does not pose a threat to its neighbors.



2. Gaza will be redeveloped for the benefit of the people of Gaza, who have suffered more than enough.



3. If… pic.twitter.com/veqhr9MW28 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 29, 2025

Cese al fuego inmediato: una vez firmado el acuerdo, se suspenderían todas las operaciones militares, incluidos bombardeos aéreos y de artillería, congelando las líneas de batalla hasta el cumplimiento de las condiciones para una retirada completa y escalonada de las fuerzas israelíes.

Liberación de rehenes y prisioneros: dentro de las 72 horas siguientes a la aceptación pública por parte de Israel, todos los rehenes –vivos y muertos– retenidos por Hamás serían devueltos. A cambio, Israel liberaría a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo todas las mujeres y niños. Por cada resto de rehén israelí liberado, Israel liberaría los restos de 15 gazatíes fallecidos.

Retirada gradual y desarme: las fuerzas israelíes se retirarían de Gaza de manera supervisada por mecanismos internacionales, mientras Hamás se desarmaría. Se establecería una autoridad transitoria internacional árabe-palestina para administrar Gaza temporalmente, con garantías de que Israel no anexará Cisjordania, una condición esencial para mantener el apoyo árabe.

Gobernanza y reconstrucción: Gaza sería gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, supervisado por una nueva "Junta de la Paz" dirigida por Trump, con participación de figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair y otros líderes por anunciar. Este organismo gestionaría la financiación para la reurbanización, incluyendo la rehabilitación de infraestructura como agua, electricidad, hospitales y panaderías, así como la remoción de escombros.

Ayuda humanitaria y desarrollo económico: se enviaría ayuda inmediata consistente con acuerdos previos, distribuida por la ONU, la Media Luna Roja y otras instituciones neutrales. Se crearía un plan de desarrollo económico para revitalizar Gaza, con una zona económica especial, atrayendo inversiones para generar empleos y oportunidades. Nadie sería obligado a abandonar Gaza, y se promovería la permanencia de la población para construir un futuro mejor.

Seguridad y desmilitarización: Hamás y otras facciones se comprometerían a no participar en la gobernanza, destruyendo toda infraestructura militar, incluyendo túneles y armas. Se desplegaría una Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) temporal, en colaboración con socios árabes, para capacitar fuerzas palestinas y asegurar fronteras, con Estados Unidos facilitando el flujo de bienes y previniendo la entrada de municiones.

Diálogo y horizonte político: se impulsaría un proceso de diálogo interreligioso para promover la tolerancia y la coexistencia. A medida que avance la reurbanización y las reformas en la Autoridad Palestina, se crearían condiciones para un Estado palestino, reconociendo esta aspiración del pueblo palestino. Estados Unidos facilitaría un diálogo entre israelíes y palestinos para una coexistencia pacífica.

La Casa Blanca enfatizó que Gaza se transformaría en una "zona libre de terrorismo y desradicalizada", reurbanizada en beneficio de su pueblo, que ha sufrido lo indecible. "Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato", se lee en el comunicado oficial.

En una conferencia de prensa posterior a la reunión, el presidente Trump agradeció a Netanyahu por aceptar el plan, destacando que, trabajando juntos, se puede "poner fin a la muerte y destrucción vista durante años, décadas, incluso siglos, y comenzar un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad para la región".

🚨 BREAKING | President Trump on Middle East peace:



"If Hamas rejects the deal, which is always possible... as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do."



pic.twitter.com/ZzZvpvnIn5 — VOZ (@Voz_US) September 29, 2025

En esa línea, el mandatario republicano señaló que Israel tendría su “pleno respaldo para hacer lo que tenga que hacer”, en el caso de que Hamás no esté de acuerdo con la propuesta.