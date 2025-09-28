El Consejo de Seguridad de la ONU reimpuso una batería de sanciones a Irán por "incumplimientos nucleares"

Publicado por Joaquín Núñez 27 de septiembre, 2025

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) reimpuso sanciones a Irán por su programa nuclear. La medida se oficializó en la noche del sábado y fue celebrada por el Departamento de Estado en un comunicado, en el cual aseguró que Teherán "deberá rendir cuentas".

A través de las resoluciones 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 y 1929, el Consejo de Seguridad castigó a Irán por un "incumplimiento significativo" de sus compromisos nucleares. Antes de que las sanciones se hicieran oficiales, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, las calificó como "injustas e ilegales”.

Estas sanciones, las cuales se habían quitado en 2015 luego de la firma del Plan de Acción Integral Conjunto, abarcan más que temas económicos y apuntan directamente con las intenciones nucleares del país asiático.

"En particular, exigen a Irán que suspenda las actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio, el agua pesada y el reprocesamiento; prohíben a Irán utilizar tecnología de misiles balísticos; embargan la exportación de armas convencionales a Irán; reimponen las prohibiciones de viaje y la congelación de activos globales a las personas y entidades incluidas en la lista; y autorizan la incautación de armas y otras cargas prohibidas que Irán transfiera a actores estatales y no estatales", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

La agencia que dirige Marco Rubio también destacó el liderazgo de Francia, Alemania y el Reino Unido. Además, el comunicado subrayó que el camino de la diplomacia sigue abierto, por lo que las negociaciones para un acuerdo podrían reactivarse durante las próximas semanas.

"El presidente Trump ha dejado claro que la diplomacia sigue siendo una opción: un acuerdo sigue siendo el mejor resultado para el pueblo iraní y para el mundo. Para que eso suceda, Irán debe aceptar conversaciones directas, celebradas de buena fe, sin dilaciones ni confusiones", sentenció el Departamento de Estado.