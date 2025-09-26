Falleció en La Habana la fugitiva estadounidense Joanne Deborah Byron, conocida como 'Assata Shakur'

Publicado por Diane Hernández 26 de septiembre, 2025

Este viernes Cuba informó del fallecimiento de la fugitiva estadounidense Joanne Deborah Byron, también conocida como 'Assata Shakur'. De acuerdo a la escueta nota del régimen, la perseguida por la Justicia de EEUU murió como consecuencia de "padecimientos de salud y su avanzada edad".

En mayo el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió la extradición desde la isla de Chesimard, condenada por el asesinato de un policía estatal de Nueva Jersey en 1973, y refugiada por la dictadura cubana desde hacía cuatro décadas.

"El régimen cubano continúa brindando refugio a terroristas y criminales, incluidos fugitivos de EEUU", dijo Rubio en una declaración a Fox News en ese momento, recordando un aniversario de " el brutal asesinato del policía estatal de Nueva Jersey, Werner Foerster".

Assata Shakur se convirtió en 2013 en la primera mujer incluida en la lista de los terroristas más buscados del FBI. Las autoridades estadounidenses la consideraron una "terrorista doméstica".

En 2025 el FBI ofreció una recompensa de hasta un millón de de dólares por información que condujera directamente a la captura de la mujer.