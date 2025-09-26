Falleció en La Habana la fugitiva estadounidense Joanne Deborah Byron, conocida como 'Assata Shakur'
Este viernes Cuba informó del fallecimiento de la fugitiva estadounidense Joanne Deborah Byron, también conocida como 'Assata Shakur'. De acuerdo a la escueta nota del régimen, la perseguida por la Justicia de EEUU murió como consecuencia de "padecimientos de salud y su avanzada edad".
En mayo el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió la extradición desde la isla de Chesimard, condenada por el asesinato de un policía estatal de Nueva Jersey en 1973, y refugiada por la dictadura cubana desde hacía cuatro décadas.
The #FBI offers a reward of up to $1,000,000 for info directly leading to the apprehension of Joanne Chesimard, wanted for escaping from prison in Clinton, NJ, while serving a life sentence for the May 2, 1973, murder of a New Jersey State Police trooper: https://t.co/d22Ij0XTFT pic.twitter.com/wKZTasJV43— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) May 2, 2025
"El régimen cubano continúa brindando refugio a terroristas y criminales, incluidos fugitivos de EEUU", dijo Rubio en una declaración a Fox News en ese momento, recordando un aniversario de " el brutal asesinato del policía estatal de Nueva Jersey, Werner Foerster".
Assata Shakur se convirtió en 2013 en la primera mujer incluida en la lista de los terroristas más buscados del FBI. Las autoridades estadounidenses la consideraron una "terrorista doméstica".
En 2025 el FBI ofreció una recompensa de hasta un millón de de dólares por información que condujera directamente a la captura de la mujer.
Otros 70 ciudadanos estadounidenses prófugos de la Justicia residen en Cuba
Mientras el gobierno estadounidense insistió en su extradición, las autoridades cubanas sostuvieron que se trata de una perseguida política. Incluso, algunas organizaciones de derechos civiles y activistas procomunistas en la isla la consideraban un símbolo de la resistencia negra en EEUU.
Aunque la posibilidad de su extradición fue discutida en diversas ocasiones, nunca se logró ningún avance. Actualmente, se estima que más de 70 ciudadanos estadounidenses prófugos de la Justicia residen en la isla caribeña bajo el amparo del régimen.