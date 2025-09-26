El ministro de Relaciones Exteriores de Putin acusó a la Unión Europea y a la OTAN de declararle la guerra a Rusia

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de septiembre, 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó este jueves tanto a la Unión Europea (UE) como a la OTAN de declararle una “guerra real” a su país y de participar directamente en el conflicto que nación euroasiática ha tenido con Ucrania desde que decidió invadirla en el año 2022. “Un claro ejemplo es la crisis en Ucrania, provocada por Occidente colectivo, a través de la cual la OTAN y la Unión Europea… ya han declarado una guerra real a mi país y están participando directamente en ella”, dijo Lavrov durante su discurso en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en las Naciones Unidas.

Luego de sus palabras, la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, criticó fuertemente a Lavrov al denunciar lo que calificó como una “guerra de agresión no provocada” por el Kremlin, el cual se ha negado a aceptar un acuerdo de paz con Ucrania, a pesar de los numerosos llamados por parte de la Administración del presidente Donald Trump a ponerle fin al conflicto armado. Cooper incluso aseguró que ninguna “cantidad de distorsiones de un falso mundo de fantasía, desinformación y propaganda del representante ruso sobre las causas de la guerra convencerá a nadie”.

Además de Cooper, otros líderes europeos criticaron fuertemente al Kremlin por su indisposición de sentarse en la mesa de negociaciones para buscar el fin de la guerra en Ucrania. Una de estas fue la alta representante de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, quien pidió este martes una mayor presión internacional contra Rusia para que detenga sus acciones en Ucrania. “Mientras no haya señales de que el objetivo de Rusia de subyugar a Ucrania haya cambiado, les pido que ayuden a generar presión internacional sobre Rusia para que deje de matar y se involucre en negociaciones significativas”, comentó Kallas.