Argentina: una organización narco transmitió por Instagram la tortura y el asesinato de tres jóvenes

Publicado por Santiago Ospital 25 de septiembre, 2025

Conmoción en Argentina por el asesinato de tres jóvenes en la periferia de la Provincia de Buenos Aires. El ministro de seguridad de la provincia, Javier Alonso, confirmó que habían sido torturadas, y que el crimen fue transmitido por Instagram como "un hecho de disciplinamiento" para ellas y para "diferentes integrantes" de la organización criminal detrás del crimen.

Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron halladas en una casa de Florencio Varela tras desaparecer el pasado domingo en La Matanza, una de las zonas más populosas y peligrosas del país.

"Supuestamente iban a participar de un evento al que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas", dijo Alonso en conferencia de prensa.

Más tarde, en conversación con el medio local Todo Noticias, el funcionario aseguró que "toda esa sesión de asesinato y tortura" había sido "transmitida en vivo por redes sociales". Estimó, asimismo, que lo habrían visto unas 45 personas. "Fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización", añadió.

Transmisión que fue revelada por uno de los cuatro detenidos hasta el momento. Alonso aseguró, asimismo, que el autor intelectual, que continúa prófugo, habría sido el líder de la banda: "Es peruano, de unos 23 años aproximadamente... está estableciéndose como líder de esta organización".

Aunque el motivo del crimen continúa siendo una incógnita, las autoridades afirmaron que habría sido una venganza por algún motivo todavía a esclarecer.