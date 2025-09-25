Dinamarca denuncia que hay un "actor profesional" detrás del sobrevuelo de drones en sus aeropuertos

Publicado por Diane Hernández 25 de septiembre, 2025

(AFP) Un nuevo despliegue de drones de origen desconocido sobrevolaron los aeropuertos civiles y militares en Dinamarca por segunda noche consecutiva, en una operación que el Ministerio de Defensa denunció este jueves como "sistemática" y causada por un "actor profesional".

Los aparatos fueron avistados sobre las terminales aéreas de Aalborg (norte), Esbjerg (oeste), Sonderborg (sur) y la base aérea militar de Skrydstrup (sur) antes de alejarse por su cuenta, según la policía.

El lunes por la noche, otros drones no identificados ya habían sido detectados sobre el aeropuerto de la capital Copenhague, así como en el de Oslo, en la vecina Noruega, lo que obligó a bloquear el tráfico aéreo durante varias horas.

Estos incidentes se producen tras la incursión de drones rusos en Polonia y Rumania y de aviones de combate de Moscú en el espacio aéreo estonio, aunque las autoridades danesas y europeas no han establecido por el momento ninguna relación entre estos incidentes.

El fin de semana pasado, otros aeropuertos europeos, en particular los de Bruselas, Londres, Berlín y Dublín, se vieron afectados por un ciberataque cuyo origen no ha sido revelado.

"No cabe duda de que todo apunta a que se trata de la obra de un actor profesional, cuando hablamos de una operación tan sistemática en tantos lugares y prácticamente al mismo tiempo", dijo el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, en una conferencia de prensa.

"El objetivo de este tipo de ataques híbridos es sembrar el miedo, crear división y asustarnos", añadió el ministro de Justicia, Peter Hummelgaard.

Herramientas de detección

El Gobierno danés, que insiste en la ausencia de una "amenaza militar directa", también anunció la adquisición de nuevas herramientas "de detección y neutralización de drones".

El país escandinavo, miembro de la OTAN, acogerá la próxima semana a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea en una cumbre en Copenhague.

Durante los recientes sobrevuelos, el aeropuerto de Aalborg, en el norte de Dinamarca y una de los más grandes del país, fue cerrada temporalmente, antes de reabrir varias horas más tarde.

Tras una "evaluación global de la situación", la policía y el ejército decidieron no derribar los drones, sobre todo por la seguridad de los civiles, según indicó el jefe del Estado Mayor del Ejército, Michael Hyldgaard, en conferencia de prensa.

"Tampoco fueron detenidos los operadores" de los drones, explicó anteriormente la policía local. Esa fuerza añadió que los drones "volaron con luces y fueron vistos desde el suelo", pero que no se había podido determinar el tipo de aparato ni el motivo del sobrevuelo.

Los aeropuertos de Esbjerg y Sonderborg no suspendieron sus operaciones porque no tenían vuelos programados a esa hora.