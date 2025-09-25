Cuba le suelta la mano a Maduro en su conflicto con Trump: “No iremos a la guerra contra EEUU”

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que su país no irá a la guerra con EEUU por Maduro AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de septiembre, 2025

El régimen de Cuba, a través de su viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, confirmó que no irá a la guerra con Estados Unidos para defender a su histórico aliado, el dictador socialista venezolano Nicolás Maduro.

En una entrevista desde las Naciones Unidas con el presentador Mehdi Hasan, del medio Zeteo, Fernández de Cossío afirmó que le preocupa tremendamente el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, que supone una amenaza directa para el régimen venezolano. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente si Cuba está dispuesta a defender militarmente al régimen chavista, su aliado y financista desde la época del exmandatario Hugo Chávez, el viceministro fue muy claro: “No iremos a la guerra con Estados Unidos”.

Me: "If the US goes to war with Venezuela, does Cuba get involved?"

Deputy Cuban Foreign Minister: "Cuba will give its full political support."

Me: "Political support? You will not get involved militarily to support Venezuela?"

Minister: "That's a very dangerous question to… pic.twitter.com/R55Bce0fn3 — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) September 25, 2025

“Hoy hablamos el mismo día en que Donald Trump se dirigió a la Asamblea General de la ONU, apuntando —una vez más— contra Venezuela y lanzando amenazas. ¿Eso no preocupa a Cuba, dada su relación con Caracas?”, preguntó Hasan.

El viceministro cubano replicó rápidamente: “Nos preocupa mucho. Están amenazando a una nación hermana de América Latina”.

El presentador luego consultó sobre un potencial conflicto entre Washington y el régimen de Maduro.

“Si Estados Unidos va a la guerra con Venezuela —un exasesor del Pentágono nos advirtió que podríamos estar ‘caminando dormidos’ hacia ese escenario—, ¿dónde queda Cuba? ¿Se involucraría del lado de Venezuela o se mantendría al margen?”.

“Cuba dará su apoyo político pleno. Si Estados Unidos va a la guerra con cualquier país de América Latina, nuestro respaldo será político. Es un deber latinoamericano”, replicó enseguida Fernández de Cossío.

“Eligió sus palabras con cuidado: apoyo político. ¿Descarta involucrarse militarmente para apoyar a Venezuela?”, insistió el periodista de Zeteo.

“Es muy peligroso responder a esa pregunta. No vamos a ir a la guerra con Estados Unidos”, finalmente se sinceró el representante diplomático del régimen castrista, enemigo histórico de EEUU.

Luego, confirmó su postura: “Daremos nuestro máximo apoyo a Venezuela. O sea, solidaridad política”.

Las palabras del viceministro de Exteriores de Cuba se producen en un momento álgido en las relaciones entre Washington y Caracas, con la Administración Trump realizando un despliegue naval imponente en el Mar Caribe para luchar contra el narcotráfico.

En las últimas semanas, el Gobierno del presidente Trump confirmó el hundimiento de hasta cuatro embarcaciones que, presuntamente, transportaban drogas hacia EEUU. Al menos tres de las cuatro narcolanchas estaban vinculadas directamente al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, dos organizaciones terroristas designadas vinculadas directamente al dictador Nicolás Maduro y los cabecillas de su régimen.

Además del despliegue en el Mar Caribe y el envío de cazas furtivos a Puerto Rico para luchar contra los grupos narcoterroristas de la región, la Administración Trump ha elevado la presión contra Maduro y su séquito, aumentado la recompensa por información que conlleve a la captura del propio dictador socialista, acusado por narcotráfico en EEUU.

La recompensa, que ascendió a $50 millones, es la más alta de la historia de Estados Unidos.

Asimismo, en los últimos meses, tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, han acusado a Maduro de traficar droga hacia EEUU y de intentar desestabilizar el país mediante el envío de pandilleros ligados a su régimen a través del Tren de Aragua.

La presión de Washington a Caracas ha generado expectativa en torno a una potencial operación militar/antinarcóticos para deponer a Maduro y capturar a los cabecillas del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista dirigida por el propio dictador, su segundo al mando, Diosdado Cabello; y altos generales venezolanos.