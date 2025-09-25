Zelenski anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Ucrania y Siria

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de septiembre, 2025

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este miércoles que tanto su gobierno como el gobierno de Siria restablecieron oficialmente sus relaciones diplomáticas, luego de reunirse con su homólogo sirio Ahmed al-Sharaa en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El líder ucraniano anunció dicha noticia a través de su cuenta oficial de X, en donde agregó que tanto él como el presidente sirio conversaron sobre numerosas oportunidades de cooperación y sobre amenazas de seguridad compartidas.

“Hoy, Ucrania y Siria firmaron un Comunicado Conjunto sobre la restauración de las relaciones diplomáticas. Damos la bienvenida a este importante paso y estamos listos para apoyar al pueblo sirio en su camino hacia la estabilidad. Durante nuestras negociaciones con el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, también discutimos en detalle sectores prometedores para desarrollar la cooperación, las amenazas de seguridad que enfrentan ambos países y la importancia de contrarrestarlas. Acordamos construir nuestras relaciones sobre la base del respeto mutuo y la confianza”, escribió Zelenski.

Los dos gobiernos tuvieron sus primeros acercamientos tras la caída de Assad

El gobierno ucraniano había roto lazos con Damasco el pasado 30 de junio de 2022, luego de que el entonces régimen del dictador Bashar al-Assad reconociera a las regiones de Lugansk y Donetsk, las cuales habían sido ocupadas por Rusia, como “independientes”. La reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países tiene lugar tras el derrocamiento de Assad en diciembre de 2024, y de la eventual visita del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andrii Sybiha a Siria, en la que mantuvo reuniones con la nueva administración del país.

En 2015, el Kremlin decidió desplegar sus tropas en Siria para apoyar al régimen de Assad ante las numerosas fuerzas antigubernamentales que se habían alzado en armas contra este. Las tropas rusas que empezaron a operar en dicho país fueron eventualmente acusadas tanto por la ONU como por otras organizaciones de cometer numerosos crímenes de guerra.

El apoyo del Kremlin al régimen de Assad se mantuvo hasta el final, tomando en cuenta que Moscú eventualmente acogió tanto al dictador sirio como a su familia tras el derrocamiento.