Santiago Peña ante la ONU: "Israel tiene el derecho legítimo a defenderse”

Publicado por Carlos Dominguez 24 de septiembre, 2025

Santiago Peña, presidente de Paraguay, habló ante la Asamblea General de la ONU para reafirmar su apoyo incondicional a Israel, afirmando que el país “tiene el derecho legítimo a defenderse” tras los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás.

"Paraguay reafirma aquí su posición sin ambigüedades. Israel tiene el derecho legítimo a defenderse. Los ataques terroristas del 7 de octubre del 2023 contra civiles israelíes fueron actos de barbarie grotescos que ninguna causa puede justificar. Rechazamos cualquier intento de equiparar sesgadamente la responsabilidad, entre las autoridades democráticamente elegidas de Israel, y los líderes del grupo terrorista Hamás”, declaró Peña ante la ONU.

El presidente paraguayo también denunció el antisemitismo como una “perversión que sigue entre nosotros” y pidió estar alertas frente al odio y la violencia.

“El antisemitismo, señores, como los hechos diarios lo demuestran, no es un accidente del siglo XX, está vivo y está fuerte, forma parte de ese ciclo de violencia irracional y de odio del que hablaba al inicio de mis palabras. Debo confesar aquí que nunca he entendido cómo tanta gente ha adoptado esta horrible visión del mundo, dado que el pueblo judío ha dado tanto, material, cultural y espiritualmente al mundo, y sin embargo, lamentablemente, esa perversión sigue entre nosotros. La única respuesta es estar alertas. No al odio. Shoah, nunca más”, manifestó Peña.

Apoyo a Taiwán

El presidente paraguayo solicitó que la isla sea reconocida como Estado miembro de la ONU, calificando esta inclusión como "una cuestión de estricta justicia" y defendió la relación con Taiwán a pesar de los costos económicos, afirmando que “el valor de hacer lo correcto no tiene precio”.

“Las crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán nos preocupan profundamente. Los ejercicios militares cada vez más agresivos y las incursiones aéreas constantes, la retórica belicista, todo apunta a una escalada peligrosa que podría desestabilizar, no solo Asia, sino el orden global entero. Señoras y señores, hay que decirlo sin ser tibios o pusilánimes, Taiwán merece un lugar en este foro”, dijo el presidente paraguayo.

Los regímenes de Venezuela y Nicaragua

Peña expresó críticas directas hacia los regímenes de Venezuela y Nicaragua, señalándolos como ejemplos de Gobiernos con prácticas autoritarias y contrarias a los principios democráticos.

“Paraguay ve con enorme preocupación las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a la libre información, y la libertad de expresión, en algunos países hermanos, que ya son demostraciones palpables de que la crisis es real y es profunda. Así, lamentablemente, la situación en Venezuela se ha vuelto verdaderamente alarmante. A las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales, se suman acciones contrarias al Derecho Internacional, y la persecución a líderes políticos. El proceso electoral de julio de 2024, pisoteó la voluntad del pueblo venezolano. Siete millones de venezolanos han abandonado su patria, la mayor crisis migratoria en la historia del hemisferio Occidental”, afirmó.

Sobre Nicaragua, Santiago Peña alertó sobre la persecución de la oposición, incluida la Iglesia Católica.

“La situación de los DDHH y las garantías fundamentales es demasiado grave. Han expulsado a órdenes religiosas completas, han despojado de su nacionalidad a cientos de nicaragüenses cuyo único crimen fue disentir. Incluso la Iglesia Católica es perseguida, algo impensable en América Latina”.