Bolivia: a semanas de las elecciones, detienen por narcotráfico al zar antidrogas de Evo Morales

Publicado por Santiago Ospital 24 de septiembre, 2025

Las autoridades detuvieron durante un operativo antidroga a un exalto cargo de Evo Morales, Felipe Cáceres. El ahora detenido se desempeñó como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas entre 2006 y 2019, donde ganó el mote de zar antidrogas.

Durante su arresto en Puerto Villarroel, trópico de Cochabamba, la Policía habría encontrado un laboratorio de cristalización de cocaína en su propiedad, según el medio boliviano El Deber. Imágenes compartidas por la prensa local parecen mostrar el momento de la detención y el laboratorio, que según la Agencia de Noticias Fides se encontraba "camuflado en la maleza":

Poco después de estallar la noticia, Morales aseguró que era "todo un montaje". Según el expresidente, el Gobierno boliviano había "preparado con anticipación" el operativo para tapar sus propios escándalos. "¿Qué más aparecerá?", se preguntó, alertando a los suyos que se cuidaran contra el supuesto plan para incriminarlos, en palabras a la radio Kawsachun Coca recogidas por Opinión.

Cabe destacar que el líder socialista se encuentra prófugo dentro de su propio país desde hace meses debido a una orden de arresto por trata de menores.

Tan sólo días antes, otra figura cercana al expresidente fue detenida por delitos vinculados al narcotráfico. Elba Terán se encuentra acusada de traficar 10 kilos de cocaína, por lo que, de acuerdo con La Razón, este lunes recibió un mes de prisión preventiva.