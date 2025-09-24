Zelenski habló ante la ONU: "No existen garantías de seguridad más allá de los amigos y las armas"

Publicado por Carlos Dominguez 24 de septiembre, 2025

Volodimir Zelenski habló este miércoles ante la Asamblea General de la ONU. Durante su discurso, el presidente ucraniano advirtió que el orden internacional está colapsando y que las instituciones multilaterales ya no ofrecen protección efectiva frente a agresiones como la de Rusia. Según Zelenski, la única defensa real proviene de aliados sólidos y armamento.

"No existen garantías de seguridad más allá de los amigos y las armas. Si no hacemos algo, no quedará un sitio en la faz de la tierra que sea seguro para los seres humanos; necesitamos normas para usar este tipo de armamentos con ayuda de la inteligencia artificial", declaró el líder ucraniano.

Pertenecer a la OTAN no garantiza la seguridad

Asimismo, Zelenski aseguró que en caso de ser miembro de la OTAN, esto no garantizaría la seguridad de su país ante la ofensiva rusa.

"Debido a que las instituciones internacionales son demasiado débiles, esta locura continúa. Incluso formar parte de la alianza militar de larga data no significa automáticamente que se esté a salvo", declaró Zelenski ante la Asamblea General de la ONU.

"Por supuesto, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que Europa ayude y, por supuesto, contamos con Estados Unidos", afirmó el líder ucraniano.

Zelenski elogia a Donald Trump

El líder ucraniano también dedicó palabras de agradecimiento y de elogio hacia el presidente, con quien se reunió en la víspera. Durante el encuentro entre ambos mandatarios, Trump dijo a Zelenski que Kiev podría recuperar todo su territorio perdido durante la invasión rusa.

"Tuvimos una buena reunión con el presidente Trump, y también hablé con muchos otros líderes fuertes, y juntos podemos cambiar muchas cosas", dijo el presidente ucraniano.

Las palabras del presidente Trump suponen un giro de 180 grados en su posición sobre el conflicto. El líder republicano se había mostrado crítico hasta ahora con Zelenski y había tratado de abrir el camino a un acuerdo de paz con Vladimir Putin.

Europa no puede perder Moldavia

Por otra parte, Zelenski advirtió del peligro que supondría para Europa perder influencia sobre Moldavia en favor de Rusia, lo que ya ha pasado con Bielorrusia y Georgia.

"Rusia está tratando de hacer con Moldavia lo que Irán hizo en su día con el Líbano, y la respuesta global, una vez más, no es suficiente. Ya hemos perdido a Georgia en Europa... y, durante muchos, muchos años, Bielorrusia también ha ido avanzando hacia la dependencia de Rusia. Europa no puede permitirse perder también a Moldavia", afirmó el líder ucraniano.