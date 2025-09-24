Trump se reúne con líderes árabes y musulmanes al margen de la Asamblea General de la ONU para abordar la guerra en Gaza

Publicado por Leandro Fleischer 24 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump se reunió en la noche del martes con líderes árabes y musulmanes al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

En la reunión estuvieron presentes representantes qataríes, indonesios, turcos, sauditas, paquistaníes, egipcios, emiratíes y jordanos, informó el periódico israelí Ynet.

“Queremos terminar con la guerra”

Trump, quien estaba acompañado del secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff, manifestó en declaraciones a periodistas antes del encuentro que se trató de la reunión “más importante” de su agenda. Y agregó: “Queremos terminar la guerra en Gaza. Vamos a terminarla. Tal vez podamos terminarla ahora".

Durante el encuentro, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, expresó: "Confiamos en el liderazgo de Trump para poner fin a la guerra en Gaza. La situación en Gaza es grave, y estamos aquí para hacer todo lo posible por terminar el conflicto y lograr la liberación de los rehenes".

“Una reunión muy exitosa”



Al concluir el encuentro, Trump dijo que se trató de “una reunión muy exitosa” en la que se habló sobre Gaza. Y añadió que el próximo paso es hablar con los representantes de Israel.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también se mostró satisfecho por el encuentro con Trump, al que calificó de “productivo y muy bueno”.

Otros asuntos abordados durante la reunión



Axios informó que durante la reunión no sólo se abordó el fin de la guerra y la liberación de los rehenes, sino también los planes de Washington para una posible retirada israelí de Gaza y la configuración de un Gobierno en la Franja una vez concluido el conflicto.