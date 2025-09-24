Rusia dice que "no tiene otra alternativa" que proseguir con la guerra de Ucrania

Publicado por Diane Hernández 24 de septiembre, 2025

El Kremlin aseguró este miércoles que era erróneo pensar que Ucrania podría recuperar territorio tomado por el ejército de Moscú, un día después de que el presidente Donald Trump dijera que Kiev podría expulsar completamente a las fuerzas rusas del país.

"La idea de que Ucrania puede recuperar algo es, desde nuestro punto de vista, errónea", declaró en una rueda de prensa el portavoz de Rusia, Dmitri Peskov.

"No tenemos otra alternativa"

El vocero de Vladimir Putin dijo además que su país no tiene más opción que proseguir con su ofensiva a gran escala emprendida en Ucrania en febrero de 2022 para garantizar sus "intereses".

Estas declaraciones llegan luego que Trump calificara a Rusia de "tigre de papel", con una economía debilitada tras tres años y medio de conflicto y sanciones occidentales. Las palabras del republicano dieron un giro en esta ocasión, tras haber sugerido desde hace meses que sería Ucrania la que debería aceptar ceder territorios a Moscú.

"Seguimos con nuestra operación militar especial para garantizar nuestros intereses y alcanzar los objetivos que (...) el presidente de nuestro país desarrolló desde el inicio", reveló Peskov a la radio RBC.

"Actuamos así para el presente y el futuro de nuestro país, para las generaciones que han de venir. No tenemos otra alternativa", enfatizó el portavoz.

Conversaciones con Washington: resultado "prácticamente nulo"

Peskov comentó también este miércoles que el acercamiento reciente con Estados Unidos ha arrojado pocos resultados.

"Esta vía avanza lento, muy lento", dijo el portavoz de la presidencia rusa, refiriéndose a los intentos de reactivación de la relación bilateral por parte de Trump, que en agosto acogió en Alaska a su homólogo, Vladimir Putin.

Según Peskov, "el resultado es prácticamente nulo".

Una salida diplomática a la guerra Por el momento, los intentos de encontrar una salida diplomática al conflicto han fracasado. Las posiciones de Moscú y Kiev se mantienen muy alejadas, y no se ha logrado organizar ningún encuentro cara a cara entre Putin y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski.

​

​Rusia ocupa casi un 20% de Ucrania, y reclama que ésta le ceda cinco regiones, entre ellas la península de Crimea, y se abstenga de entrar en la OTAN.

​

​Kiev se niega a ceder territorio y reclama un despliegue de tropas occidentales para protegerse, una vez que se acuerde un alto el fuego, lo que Rusia considera inaceptable.



El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá este miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El encuentro está programado para el mediodía según la agenda oficial.