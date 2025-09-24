DOCUMENTO: el histórico discurso de Trump en la ONU

Publicado por Joaquín Núñez 23 de septiembre, 2025

Donald Trump intervino en la primera jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) . En un discurso que duró más de una hora, el presidente cuestionó la utilidad de la organización, criticó las políticas europeas de inmigración y energía, y respaldó a Israel en su guerra contra Hamás. De hecho, dijo que reconocer un Estado palestino sería "un premio demasiado alto para los terroristas".

Tras quejarse del mal funcionamiento del teleprompter y de las escaleras mecánicas, Trump formuló la siguiente pregunta: "¿Cuál es el propósito de Naciones Unidas?"

Bajo la mirada de las delegaciones presentes en la sala, el presidente continuó analizando el actual orden internacional. Se centró sobre todo en la inmigración y en los temas de energías renovables, que calificó de "estafa".

El discurso completo de Trump en la ONU

Muchas gracias, muy agradecido. Y no me importa hacer el discurso sin teleprompter, porque el teleprompter no funciona. No obstante, me siento muy feliz de estar aquí arriba con vosotros, y así se habla más desde el corazón. Sólo puedo decir que quienquiera que esté manejando este teleprompter está en un gran problema. Hola, Señora Primera Dama. Muchas gracias por estar aquí. Señora Presidenta, Señor Secretario General, Primera Dama de los Estados Unidos, distinguidos delegados, embajadores y líderes mundiales. Han pasado seis años desde la última vez que me dirigí a un mundo próspero y en paz en mi primer mandato. Desde aquel día, las armas de la guerra han hecho añicos la paz que forjé en dos continentes.

Una era de calma y estabilidad dio paso a una de las grandes crisis de nuestro tiempo. Y aquí los Estados Unidos, cuatro años de debilidad, anarquía y radicalismo bajo la última administración llevaron a nuestra nación a una serie repetida de desastres. Hace un año, nuestro país estaba en serios problemas, pero hoy, apenas ocho meses después del inicio de mi administración, somos el país más caliente del mundo y no hay ningún otro país que se le acerque siquiera. Estados Unidos ha sido bendecido con la economía más fuerte, las fronteras más fuertes, el ejército más fuerte, las amistades más fuertes y el espíritu más fuerte de cualquier nación sobre la faz de la tierra.

Esta es, sin duda, la edad de oro de América. Estamos revirtiendo rápidamente la calamidad económica que heredamos de la administración anterior, incluyendo ruinosos aumentos de precios y una inflación récord, una inflación como nunca antes habíamos tenido. Bajo mi liderazgo, los costes energéticos han bajado, los precios de la gasolina han bajado, los precios de los comestibles han bajado, los tipos hipotecarios han bajado y la inflación ha sido derrotada. Lo único que ha subido es el mercado de valores, que acaba de alcanzar un máximo histórico. De hecho, ha alcanzado un máximo histórico 48 veces en el último corto periodo de tiempo. El crecimiento está subiendo. La fabricación está en auge. El mercado de valores, como he dicho, lo está haciendo mejor que nunca. Y todos ustedes en esta sala se benefician de ello, casi todos. Y lo que es más importante, los salarios de los trabajadores están subiendo al ritmo más rápido en más de 60 años, y de eso se trata, ¿no? En cuatro años del presidente Biden, tuvimos menos de 1 billón de dólares de nuevas inversiones en Estados Unidos.

En sólo ocho meses desde que asumí el cargo, hemos asegurado compromisos y dinero ya pagado por 17 billones de dólares. Piénsenlo, cuatro años, menos de un billón. Ocho meses, mucho más de 17 billones de dólares se están invirtiendo en Estados Unidos, y ahora llegan de todas partes del mundo. Hemos llevado a cabo los mayores recortes fiscales de la historia de Estados Unidos y los mayores recortes normativos de la historia de Estados Unidos, haciendo de éste, una vez más, el mejor país del mundo para hacer negocios. Y muchas de las personas presentes en esta sala están invirtiendo en Estados Unidos, y ha resultado ser una inversión terriblemente buena durante este periodo de ocho meses. En mi primer mandato, construí la mayor economía de la historia del mundo. Tuvimos la mejor economía de la historia del mundo, y estoy haciendo lo mismo otra vez, pero esta vez es mucho mayor e incluso mejor. Las cifras superan con creces el récord de mi primer mandato.

En nuestra frontera sur, hemos repelido con éxito una invasión colosal. Y durante los últimos cuatro meses, y ya van cuatro meses seguidos, el número de extranjeros ilegales admitidos y entrando en nuestro país ha sido cero. Es difícil de creer, porque si nos remontamos a hace apenas un año, eran millones y millones de personas las que entraban a raudales procedentes de todo el mundo, de prisiones, de instituciones psiquiátricas, traficantes de drogas, venían de todo el mundo, simplemente entraban a raudales en nuestro país con la ridícula política de fronteras abiertas de la administración Biden. Nuestro mensaje es muy sencillo. Si vienes ilegalmente a Estados Unidos, irás a la cárcel o volverás al lugar de donde viniste, o quizás incluso más lejos que eso, ya sabes lo que significa.

Quiero agradecer al país de El Salvador por el trabajo exitoso y profesional que han hecho al recibir y encarcelar a tantos criminales que entraron a nuestro país, y fue bajo la administración anterior que el número llegó a ser récord, y todos están siendo sacados. No tenemos elección, y otros países no tienen elección porque otros países están exactamente en la misma situación con la inmigración. Está destruyendo tu país y tienes que hacer algo al respecto. En la escena mundial, Estados Unidos vuelve a ser respetado como nunca antes lo había sido. Si pensamos en hace dos, tres, cuatro o un año, éramos el hazmerreír de todo el mundo. En la cumbre de la OTAN de junio, prácticamente todos los miembros de la OTAN se comprometieron formalmente a aumentar el gasto en defensa, a petición mía, del 2% al 5% del PIB, con lo que nuestra alianza será mucho más fuerte y poderosa que nunca antes.

En mayo, viajé a Oriente Medio para visitar a mis amigos y reconstruir nuestras alianzas en el Golfo, y esas valiosas relaciones con Arabia Saudí, Qatar y los EAU y otros países son ahora, creo, más estrechas que nunca. Mi Administración ha negociado un acuerdo comercial histórico tras otro, con el Reino Unido, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia y muchos, muchos otros. Asimismo, en un periodo de tan solo siete meses, he puesto fin a siete guerras interminables. Dijeron que eran interminables. Nunca conseguirán resolverlas. Algunas duraban 31 años, dos de ellas, 31, piénsalo, 31 años. Una duró 36 años, otra duró 28 años. Terminé siete guerras. Y en todos los casos, fueron furiosas con incontables miles de muertos. Esto incluye Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, el Congo y Ruanda, una guerra despiadada y violenta que fue. Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán.

Incluyó a todos ellos. Ningún presidente o primer ministro. Y para el caso, ningún otro país ha hecho algo parecido, y lo hice en sólo siete meses. Nunca había sucedido antes. Nunca ha habido nada parecido. Es un honor haberlo hecho. Es una lástima que yo tuviera que hacer estas cosas en lugar de que las Naciones Unidas las hicieran. Y lamentablemente, en todos los casos, las Naciones Unidas ni siquiera intentaron ayudar en ninguna de ellas. Puse fin a siete guerras, traté con los líderes de todos y cada uno de esos países, y nunca recibí siquiera una llamada telefónica de las Naciones Unidas ofreciéndome ayuda para finalizar el acuerdo. Todo lo que obtuve de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que al subir se paraba justo en el medio. Si la Primera Dama no estuviera en plena forma, se habría caído. Pero está en buena forma.

Las dos estamos en buena forma, las dos nos paramos. Y luego un teleprompter que no funcionaba. Estas son las dos cosas que obtuve de las Naciones Unidas, una mala escalera mecánica y un mal teleprompter. Muchas gracias. Y por cierto, ahora funciona. Acaba de encenderse. Gracias. Creo que debería hacerlo de la otra manera. Es más fácil. Muchas gracias. No pensé en ello en ese momento porque estaba demasiado ocupada trabajando para salvar millones de vidas, es decir, salvando y deteniendo estas guerras, pero más tarde me di cuenta de que las Naciones Unidas no estaban ahí para nosotros. No estaban allí. Lo pensé realmente después del hecho, no durante. No durante las negociaciones, que no fueron fáciles. Siendo así, ¿cuál es el propósito de las Naciones Unidas? La ONU tiene un potencial tremendo. Siempre lo he dicho. Tiene un potencial tremendo, tremendo, pero ni siquiera está a la altura de ese potencial. En su mayor parte, al menos por ahora, todo lo que parecen hacer es escribir una carta con palabras muy firmes y luego nunca seguir esa carta.

Son palabras vacías y las palabras vacías no resuelven la guerra. Lo único que resuelve la guerra y las guerras es la acción. Ahora, después de poner fin a todas estas guerras y también antes de negociar los Acuerdos de Abraham, que es una cosa muy grande por la que nuestro país no recibió ningún crédito, nunca recibe crédito. Todo el mundo dice que debería recibir el Premio Nobel de la Paz por cada uno de estos logros, pero para mí, el verdadero premio serán los hijos e hijas que vivan para crecer con las madres y los padres porque ya no se mata a millones de personas en guerras interminables y poco gloriosas. Lo que me importa no es ganar premios. Es salvar vidas. Salvamos millones y millones de vidas con las siete guerras, y tenemos otras en las que estamos trabajando y usted lo sabe. Hace muchos años, un promotor inmobiliario de gran éxito en Nueva York, conocido como Donald J. Trump, pujo por la renovación y reconstrucción de este mismo complejo de las Naciones Unidas.

Lo recuerdo muy bien. Dije entonces que lo haría por 500 millones de dólares, reconstruyéndolo todo. Sería precioso. Solía hablar de: "Te voy a dar suelos de mármol, te van a dar terrazo". Lo mejor de todo. "Vas a tener paredes de caoba, te van a dar plástico." Pero decidieron ir en otra dirección, que era mucho más caro en ese momento, que en realidad produjo un producto muy inferior. Y me di cuenta de que no sabían lo que hacían en materia de construcción y que sus conceptos constructivos eran tan erróneos, y el producto que se proponían construir era tan malo y tan costoso, que les iba a costar una fortuna. Y yo les dije: "Y esperad a ver los sobrecostes". Bueno, resultó que tenía razón. Tuvieron sobrecostes masivos y se gastaron entre 2.000 y 4.000 millones de dólares en el edificio y ni siquiera consiguieron los suelos de mármol que les prometí.

Usted camina sobre terrazo. ¿Te das cuenta? Por lo que a mí respecta, francamente, viendo el edificio y quedándome atascado en las escaleras mecánicas, todavía no han terminado el trabajo. Todavía no han terminado. Eso fue hace años. El proyecto era tan corrupto que el Congreso me pidió que testificara ante ellos sobre el tremendo despilfarro de dinero porque resultó que no tenían ni idea de lo que era, pero sabían que costaba entre 2.000 y 4.000 millones de dólares frente a 500 millones con garantía, pero no tenían ni idea. Y yo dije: "Cuesta mucho más de 5.000 millones". Desgraciadamente, muchas cosas en las Naciones Unidas están sucediendo exactamente así, pero a una escala aún mayor, mucho, mucho mayor.

Muy triste ver si la ONU puede llegar a desempeñar un papel productivo. He venido hoy aquí para ofrecer la mano del liderazgo y la amistad estadounidenses a cualquier nación de esta asamblea que esté dispuesta a unirse a nosotros para forjar un mundo más seguro y próspero. Y es un mundo con el que seremos mucho más felices. Un futuro espectacularmente mejor está a nuestro alcance, pero para llegar a él debemos rechazar los planteamientos fracasados del pasado y trabajar juntos para hacer frente a algunas de las mayores amenazas de la historia. No hay peligro más grave para nuestro planeta hoy en día que las armas más poderosas y destructivas jamás ideadas por el hombre, de las que Estados Unidos, como saben, posee muchas. Tal y como hice en mi primer mandato.

He hecho de la contención de estas amenazas una prioridad absoluta, empezando por una nación como Irán. Mi posición es muy simple, nunca se puede permitir que el patrocinador número uno del terror en el mundo posea el arma más peligrosa. Por eso, poco después de asumir el cargo, envié al llamado Líder Supremo una carta en la que le hacía una generosa oferta. Le hice una promesa de plena cooperación a cambio de la suspensión del programa nuclear iraní. La respuesta del régimen fue continuar con sus constantes amenazas a sus vecinos y a los intereses de Estados Unidos en toda la región y en algunos grandes países que están justo al lado. Hoy en día, muchos de los antiguos mandos militares de Irán, de hecho, puedo decir que casi todos ellos ya no están con nosotros, están muertos. Y hace tres meses, en la Operación Martillo de Medianoche, siete bombarderos B-2 estadounidenses lanzaron 14 bombas H de 30.000 libras sobre la instalación nuclear clave de Irán, destruyendo todo por completo. Ningún otro país del mundo podría haber hecho lo que hicimos. Ningún otro país tiene el equipo para hacer lo que hicimos. Tenemos las mejores armas del mundo. Odiamos usarlas, pero hicimos algo que durante 22 años la gente quería hacer.

Con la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán demolida, medié inmediatamente para poner fin a la guerra de 12 días, como se llama, entre Israel e Irán, con ambas partes acordando no luchar más.

Como todo el mundo sabe, también he estado profundamente comprometido en la búsqueda de un alto el fuego en Gaza, tenemos que conseguirlo, tenemos que conseguirlo. Por desgracia, Hamás ha rechazado repetidamente ofertas razonables para hacer la paz, y no podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Ahora, como para alentar la continuación del conflicto, parte de este organismo pretende reconocer unilateralmente un Estado palestino. La recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Esto sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluido el 7 de octubre, incluso mientras se niegan a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego en lugar de ceder a Hamás y ceder tanto porque han tomado tanto, han tomado tanto, esto podría haberse resuelto hace tanto tiempo, pero en lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamás, aquellos que quieren la paz deberían estar unidos con un mensaje, liberen a los rehenes ahora. Liberad a los rehenes ya. Gracias. Como tenemos que unirnos, y nos uniremos, tenemos que conseguirlo, tenemos que detener la guerra en Gaza inmediatamente. Tenemos que pararla. Tenemos que hacerlo. Tenemos que negociar, inmediatamente, tenemos que negociar la paz. Tenemos que recuperar a los rehenes. Queremos a los 20 de vuelta. No queremos dos y cuatro. Como saben, junto con Steve Witkoff y otros que nos ayudaron, Marco Rubio, recuperamos a la mayoría. Participamos en todos ellos, pero siempre dije que los últimos 20 iban a ser los más difíciles, y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Tenemos que recuperarlos ahora. No queremos recuperar a dos, y luego a otros dos, y luego a uno, y luego a tres, y seguir con este proceso. No, los queremos a todos de vuelta.

Y también queremos que nos devuelvan los 38 cadáveres. Esos padres vinieron a mí y los quieren de vuelta, y los quieren de vuelta muy rápido y muy mal, como si estuvieran vivos. Los quieren. Los quieren tanto como si su hijo o hija estuvieran vivos.

También he estado trabajando sin descanso para detener la matanza en Ucrania. Pensé que esa sería, de las siete guerras que detuve, pensé que sería la más fácil debido a mi relación con el presidente Putin, que siempre había sido buena. Pensé que sería la más fácil. Pero en la guerra nunca se sabe lo que va a pasar. Siempre hay muchas sorpresas, tanto buenas como malas. Todo el mundo pensaba que Rusia ganaría esta guerra en tres días, pero no fue así. Se suponía que iba a ser sólo una pequeña escaramuza rápida. Esto no hace quedar bien a Rusia, sino mal a ellos.

No importa lo que pase de aquí en adelante, esto era algo que debería haber tomado cuestión de días, sin duda menos de una semana, y han estado luchando durante tres años y medio y matando a cualquier lugar de 5 a 7.000, jóvenes soldados, en su mayoría, en su mayoría soldados de ambos lados, cada semana de 5 a 7.000 jóvenes muertos. Y algunos en ciudades, números mucho menores donde se disparan cohetes, donde se lanzan drones. Esta guerra nunca habría empezado si yo fuera presidente. Esta fue una guerra que nunca debería haber ocurrido. Te muestra lo que es el liderazgo, lo que un mal liderazgo puede hacerle a un país. Miren lo que le pasó a Estados Unidos y miren dónde estamos ahora en un corto período de tiempo. La única pregunta ahora es cuántas vidas más se perderán innecesariamente en ambos bandos.

China e India son los principales financiadores de la guerra en curso al seguir comprando petróleo ruso. Pero inexcusablemente, ni siquiera los países de la OTAN han cortado gran parte de la energía rusa y de los productos energéticos rusos, de lo que, como sabéis, me enteré hace dos semanas y no me alegré. Piénsalo, están financiando la guerra contra ellos mismos. ¿Quién demonios ha oído hablar de eso? En el caso de que Rusia no esté dispuesta a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, entonces Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una ronda muy fuerte de poderosos aranceles, lo que detendría el derramamiento de sangre, creo que muy rápidamente. Pero para que esos aranceles sean efectivos, las naciones europeas, todos ustedes reunidos aquí ahora mismo, tendrían que unirse a nosotros para adoptar exactamente las mismas medidas. Quiero decir, ustedes están mucho más cerca de la ciudad. Nosotros tenemos un océano en medio, ustedes están justo ahí, y Europa tiene que dar un paso adelante. No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas a Rusia mientras luchan contra Rusia.

Es vergonzoso para ellos, y fue muy vergonzoso para ellos cuando me enteré de ello. Se lo aseguro. Pero tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, estamos perdiendo mucho tiempo. Así que estoy dispuesto a discutir esto. Vamos a discutirlo hoy con las naciones europeas aquí reunidas. Estoy seguro de que están encantados de oírme hablar de ello, pero así son las cosas. Me gusta decir lo que pienso y decir la verdad.

Mientras buscamos reducir la amenaza de las armas peligrosas hoy en día. También hago un llamamiento a todas las naciones para que se unan a nosotros para poner fin al desarrollo de armas biológicas de una vez por todas, y las biológicas son terribles y las nucleares están aún más allá, e incluimos las nucleares en esto. Queremos que cese el desarrollo de armas nucleares. Lo sabemos y lo sé y lo veo todo el tiempo: "Señor, ¿quiere verlo?". Y veo armas que son tan poderosas que nunca podremos usarlas. Si alguna vez las usamos, el mundo literalmente podría llegar a su fin. No habría Naciones Unidas de que hablar. No habría nada.

Hace sólo unos años, experimentos imprudentes en el extranjero nos provocaron una pandemia mundial devastadora, pero a pesar de esa catástrofe mundial, muchos países continúan con investigaciones extremadamente arriesgadas sobre armas biológicas y patógenos artificiales. Esto es increíblemente peligroso. Para prevenir posibles catástrofes, anuncio hoy que mi administración liderará un esfuerzo internacional para hacer cumplir la convención sobre armas biológicas. Esperemos que la ONU pueda desempeñar un papel constructivo y que también vaya, sea uno de los primeros proyectos en el marco de la IA. Vamos a ver lo bueno que es porque mucha gente diciendo que podría ser una de las grandes cosas nunca, pero también puede ser peligroso, pero podría ser puesto a tremendo uso y tremendo bien, y esto sería un ejemplo de ello.

La ONU no sólo no resuelve los problemas que debería, sino que con demasiada frecuencia crea nuevos problemas que nosotros debemos resolver. El mejor ejemplo es el problema político número uno de nuestro tiempo, la crisis de la migración incontrolada. Es incontrolada. Sus países se están arruinando. Las Naciones Unidas están financiando un asalto a los países occidentales y a sus fronteras. En 2024, la ONU presupuestó 372 millones de dólares en ayuda en efectivo para apoyar a unos 624.000 migrantes que se dirigen a Estados Unidos. Piensa en eso, la ONU está apoyando a personas que entran ilegalmente en Estados Unidos, y luego tenemos que sacarlas. La ONU también proporcionó alimentos, refugio, transporte y tarjetas de débito a los extranjeros ilegales, ¿puedes creerlo, en el camino para infiltrarse en nuestra frontera sur.

Millones de personas entraron por esa frontera sur. Hace apenas un año, millones y millones de personas entraban a raudales, 25 millones en total durante los cuatro años de la incompetente administración Biden, y ahora lo hemos detenido. Totalmente detenido. De hecho, ya ni siquiera vienen porque saben que no pueden pasar. Pero lo que ha ocurrido es totalmente inaceptable. Se supone que la ONU debe detener invasiones, no crearlas ni financiarlas. En Estados Unidos, rechazamos la idea de que se pueda permitir que un número masivo de personas procedentes de tierras extranjeras viajen por medio mundo, pisoteen nuestras fronteras, violen nuestra soberanía, provoquen crímenes sin paliativos y agoten nuestra red de seguridad social.

Hemos reafirmado que Estados Unidos pertenece al pueblo estadounidense, y animo a todos los países a que adopten también su propia postura en defensa de sus ciudadanos. Tienen que hacerlo porque lo veo. No estoy mencionando nombres. Lo veo y puedo llamar la atención a cada uno de ellos. Están destruyendo sus países. Los están destruyendo. Europa está en serios problemas. Han sido invadidos por una fuerza de extranjeros ilegales como nadie ha visto antes. Los extranjeros ilegales están entrando en Europa, y nadie está haciendo nada para cambiarlo, para sacarlos. No es sostenible. Y porque eligen ser políticamente correctos, no están haciendo absolutamente nada al respecto.

Y tengo que decir, miro a Londres donde tienen un alcalde terrible, un terrible, terrible alcalde y ha sido tan cambiado, tan cambiado. Ahora quieren ir a la ley Sharia, pero estás en un país diferente, no puedes hacer eso. Tanto la inmigración como sus ideas energéticas suicidas serán la muerte de Europa Occidental si no se hace algo inmediatamente. Esto no se puede sostener. Lo que hace que el mundo sea tan hermoso es que cada país es único, pero para seguir siéndolo, cada nación soberana debe tener derecho a controlar sus propias fronteras. Tiene derecho a controlar sus fronteras, como hacemos ahora, y a limitar el enorme número de inmigrantes que entran en sus países y que pagan las personas de esa nación que estaban allí y que construyeron esa nación concreta en su momento. Pusieron su sangre, sudor, lágrimas y dinero en ese país, y ahora los están arruinando.

Las naciones orgullosas deben poder proteger a sus comunidades y evitar que sus sociedades se vean desbordadas por personas que nunca han visto antes, con costumbres, religiones, con todo diferente. Cuando los inmigrantes hayan infringido las leyes, presentado solicitudes de asilo falsas o solicitado el estatuto de refugiado por razones ilegítimas, en muchos casos deben ser enviados inmediatamente a casa. Y aunque siempre tendremos un gran corazón para los lugares y las personas que están luchando y verdadera compasión, habrá que dar respuestas. Tenemos que resolver el problema y tenemos que resolverlo en sus países, no crear nuevos problemas en nuestros países. Y ayudamos mucho a muchos países que ya no pueden enviar a su gente. Solían enviárnoslos en caravanas de 25, 30.000 personas cada una, estas caravanas masivas de personas que se vierten en nuestro país, totalmente sin control ni verificación, pero ya no.

Según el Consejo de Europa, en 2024, casi el 50% de los reclusos en las cárceles alemanas eran extranjeros o inmigrantes. En Austria, la cifra era del 53% de las personas en las cárceles eran de lugares que no eran de donde están ahora. En Grecia, la cifra era del 54%. Y en Suiza, la bella Suiza, el 72% de las personas encarceladas son de fuera de Suiza. Cuando las cárceles están llenas de supuestos solicitantes de asilo que han devuelto la amabilidad, y eso es lo que han hecho, han devuelto la amabilidad con delincuencia, es hora de poner fin al experimento fallido de las fronteras abiertas. Hay que acabar con él ahora. Lo veo, te lo aseguro.

Soy muy bueno en estas cosas. Vuestros países se están yendo al infierno. En América, hemos tomado medidas audaces para acabar rápidamente con la migración descontrolada. Una vez que empezamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera y a expulsar a los extranjeros ilegales de Estados Unidos, simplemente dejaron de venir. Ya no vienen. Se nos atribuye mucho mérito, pero ya no vienen. Este fue un acto humanitario para todos los involucrados porque en los viajes hacia arriba,

Miles de personas a la semana estaban muriendo. Las mujeres eran violadas. Nadie habia visto algo asi. Violadas, horriblemente golpeadas, violadas. En el viaje hacia arriba, el viaje hacia arriba, fue una larga, fue una larga caminata. Fue un viaje largo y arduo, sin duda, y también fue una victoria histórica contra la trata de personas en toda la región. Lo que hicimos fue una victoria y salvamos muchas vidas de personas que no harían el viaje. Ese viaje estaba cargado de muerte. Cargado de muerte. Cadáveres por todas partes. A lo largo de los caminos de las selvas para subir. Atravesaban selvas, atravesaban zonas tan calurosas que no se podía respirar. Se morían de asfixia, zonas tan calientes, que no se podía respirar. Cadáveres por todas partes. Al no venir, estamos salvando un tremendo número de vidas. Mi gente ha hecho un trabajo fantástico al hacer lo que hicieron, y el público americano está de acuerdo con ello.

Quiero decir, estaba muy orgulloso de ver esta mañana. Tengo los números de encuestas más altos que he tenido nunca. Parte de ello se debe a lo que hemos hecho en la frontera. Supongo que la otra parte es lo que hemos hecho en la economía. Las políticas de Joe Biden dieron poder a bandas asesinas, contrabandistas de personas, traficantes de niños, cárteles de la droga y prisioneros. Prisioneros de todo el mundo. La administración anterior también perdió casi 300.000 niños. Piensen en eso. Perdieron más de 300.000 niños, niños pequeños que fueron traficados a Estados Unidos bajo la vigilancia de Biden, muchos de los cuales han sido violados, explotados y maltratados y vendidos. Vendidos. Nadie habla de eso. Las noticias falsas no escriben sobre ello con muchos otros, niños pequeños que están desaparecidos o muertos. Y hemos encontrado a muchos de estos niños y se los hemos devuelto a sus padres. Dijeron que nadie sabe quiénes son.

Ellos dijeron: "¿De dónde vienes?" Y nos darán un país y lo averiguaremos y lo descubriremos, o los devolveremos a sus casas. Y la madre y el padre corrieron a la puerta con lágrimas en los ojos. No pueden creer que vuelvan a ver a su hijo o hija, a su pequeño hijo o hija. Hemos hecho casi 30.000 hasta ahora. Cualquier sistema que resulte en el tráfico masivo de niños es intrínsecamente malvado, y sin embargo eso es exactamente lo que ha hecho la agenda migratoria globalista, y de eso se trata. En Estados Unidos, esos días, como saben, han terminado. La administración Trump está trabajando y seguimos trabajando para rastrear a los villanos que están causando este problema. Y también, como he dicho, para recuperar a los 30.000 que ya hemos devuelto.

Ahora, creo que vamos a tener otra.... Vamos a encontrar un montón. No vas a encontrarlos a todos. Más de 300.000. Están perdidos o están muertos. Están perdidos o están muertos por culpa de los animales que hicieron esto. Para proteger a nuestros ciudadanos, también he designado a múltiples cárteles de la droga salvajes como el bosque. Y ves esto y lo ves sucediendo ante tus ojos. Pongámoslo de esta manera. A la gente ya no le gusta llevar grandes cargas de droga en barcos. No hay demasiados barcos que estén viajando en los mares por Venezuela. Ya no suelen querer viajar muy rápido. Y prácticamente hemos detenido las drogas que entran en nuestro país por mar. Las llamamos las drogas del agua. Matan a cientos de miles de personas. También he designado a múltiples cárteles salvajes de la droga como bosque... organizaciones terroristas extranjeras junto con dos sanguinarias bandas transnacionales, probablemente las peores bandas de todo el mundo.

MS-13 y Tren de Aragua. Tren de Aragua es de Venezuela, por cierto. Este tipo de organizaciones torturan, mutilan y asesinan impunemente. Son enemigos de toda la humanidad. Por esta razón, recientemente hemos comenzado a utilizar el poder supremo del ejército de los Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro a cada matón terrorista que contrabandea drogas venenosas a los Estados Unidos de América. Les advertimos que los haremos desaparecer. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. No podemos permitirlo. Creo que perdimos 300.000 personas el año pasado por las drogas. 300,000. Fentanilo y otras drogas. Cada barco que hundimos lleva drogas que matarían a más de 25.000 estadounidenses. No dejaremos que eso ocurra. La energía es otra área en la que Estados Unidos está prosperando como nunca. Nos estamos deshaciendo de las falsamente llamadas renovables.

Por cierto, son una broma. No funcionan. Son demasiado caras. No tienen fuerza suficiente para encender las centrales que necesitas para hacer grande a tu país. El viento no sopla. Esos grandes molinos de viento son tan patéticos y tan malos, tan caros de operar, y hay que reconstruirlos todo el tiempo y empiezan a oxidarse y pudrirse. La energía más cara jamás concebida. Y es realmente energía. Se supone que debes ganar dinero con la energía, no perder dinero. Si pierdes dinero, los gobiernos tienen que subvencionar. No se puede poner a cabo sin subvenciones masivas. Y la mayoría de ellos se construyen en China, y le doy mucho crédito a China. Los construyen, pero son muy pocos parques eólicos. Entonces, ¿por qué los construyen y los envían a todo el mundo, pero apenas los usan? ¿Saben qué? Usan carbón, usan gas, usan casi cualquier cosa, pero no les gusta el viento, pero seguro que les gusta vender los molinos de viento.

Europa, por otro lado, tiene un largo camino por recorrer con muchos países al borde de la destrucción debido a la agenda de la energía verde. Y le doy mucho crédito a Alemania. Alemania estaba siendo llevada por un camino muy enfermo tanto en inmigración como en energía. Se estaban volviendo ecologistas y estaban en bancarrota. Y los nuevos dirigentes volvieron al punto en el que estaban con los combustibles fósiles y la energía nuclear, que es buena, ahora es segura y se puede hacer correctamente. Pero volvieron a donde estaban y abrieron un montón de plantas diferentes, plantas de energía, plantas de producción de energía, y lo están haciendo bien. Le doy mucho crédito a Alemania por ello. Han dicho: esto es un desastre. ¿Qué está pasando? Iban todo verde. Todo verde es todo quiebra. Eso es lo que representa.

Y no es políticamente correcto. Me criticarán mucho por decirlo, pero estoy aquí para decir la verdad. No me importa. No me importa. Estoy en Nueva York, me siento mucho más seguro. El crimen, estamos bajando el crimen. Y por cierto, hablando de crimen, Washington D.C., Washington D.C. era la capital del crimen de América. Ahora, es totalmente... Después de 12 días, es una ciudad totalmente segura. Todos salen a cenar, van a restaurantes. Tu esposa puede caminar por la calle contigo o sin ti. No va a pasar nada. Mi gente ha hecho un trabajo fantástico. Y sí, llamé a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional se encargó del asunto. Y no fueron políticamente correctos, pero se ocuparon del negocio. Sacamos a 1.700 delincuentes profesionales, los devolvimos a sus países de origen o los encarcelamos. Washington D.C. vuelve a ser una ciudad totalmente segura y les invito a venir. De hecho, cenaremos juntos en un restaurante local y podremos pasear.

No tenemos que ir en un vehículo blindado. Iremos andando desde la Casa Blanca. Han renunciado a su poderosa ventaja. Muchos de los países que estamos hablando y el petróleo y el gas, como esencialmente el cierre de la Gran Mar del Norte de petróleo. Oh, el Mar del Norte. Lo conozco tan bien. Aberdeen fue la capital del petróleo de Europa y este tremendo petróleo que no se ha encontrado en el Mar del Norte. Tremendo petróleo. Y yo estaba con el Primer Ministro que yo respetaba, como mucho. Y le dije: "Usted está sentado con el mayor activo." Esencialmente lo cerraron haciéndolo tan altamente gravado que ningún desarrollador, ninguna compañía petrolera puede ir allí. Les queda un petróleo tremendo y, lo que es más importante, tienen un petróleo tremendo que ni siquiera se ha encontrado todavía.

Y qué tremendo activo para el Reino Unido. Y espero que el primer ministro esté escuchando porque se lo dije tres días seguidos. Eso es todo lo que escuchó. Petróleo del Mar del Norte, Mar del Norte, porque quiero verlos hacerlo bien. Quiero dejar de ver cómo arruinan esa hermosa campiña escocesa e inglesa con molinos de viento y enormes paneles solares que van de siete en siete millas llevándose tierras de labranza, pero no permitimos que esto ocurra en Estados Unidos. En 1982, el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente predijo que para el año 2000 el cambio climático causaría una catástrofe mundial. Dijo que sería irreversible como lo sería cualquier holocausto nuclear. Esto es lo que dijeron en las Naciones Unidas. ¿Qué ha pasado? Pues lo siguiente. Otro funcionario de la ONU afirmó en 1989 que en una década naciones enteras podrían ser borradas del mapa por el calentamiento global. No está sucediendo.

Antes era el enfriamiento global. Si miras años atrás, en los años 20 y 30, decían, el enfriamiento global matará al mundo. Tenemos que hacer algo. Luego dijeron que el calentamiento global mataría al mundo. Pero entonces empezó a enfriarse. Así que ahora podrían simplemente llamarlo cambio climático porque de esa manera no pueden pasar por alto el cambio climático porque si sube o baja, lo que sea que pase, es cambio climático. Es la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo, en mi opinión. El cambio climático, pase lo que pase, está metido en eso. No más calentamiento global, no más enfriamiento global. Todas estas predicciones hechas por las Naciones Unidas y muchos otros, a menudo por malas razones estaban equivocadas. Fueron hechas por gente estúpida que por supuesto las fortunas de sus países y dado a esos mismos países, ninguna posibilidad de éxito. Si no te alejas de esta estafa verde, su país va a fracasar.

Y soy muy bueno prediciendo cosas. De hecho dijeron durante la campaña, que tenían un sombrero, el sombrero más vendido. Trump tenía razón en todo. Y no lo digo de forma fanfarrona, pero es verdad. He tenido razón en todo. Y te digo que si no te alejas de la estafa de la energía verde, tu país va a fracasar. Y si no detienes a gente que nunca has visto, con la que no tienes nada en común, tu país va a fracasar. Soy el Presidente de los Estados Unidos, pero me preocupa Europa. Me encanta Europa. Amo a la gente de Europa, y odio verla devastada por la energía y la inmigración. Este monstruo de doble cola destruye todo a su paso, y no pueden permitir que eso siga ocurriendo. Lo están haciendo porque quieren ser amables, quieren ser políticamente correctos y están destruyendo su patrimonio.

Deben tomar el control enérgico e inmediato del desastre sin paliativos de la inmigración y de la falsa catástrofe energética antes de que sea demasiado tarde. La huella de carbono es un engaño inventado por gente con malas intenciones y se dirigen hacia un camino de destrucción total. La huella de carbono, fue una gran, gran cosa. Hace unos años, recuerdo haber oído hablar de la huella de carbono y luego el presidente Obama subiría al Air Force One, un enorme Boeing 747 y no uno nuevo, uno viejo con motores viejos que arrojan todo a la atmósfera. Hablaba de la huella de carbono, debemos hacer... Luego se subía y volaba de Washington a Hawái para jugar una ronda de golf, y luego se subía de nuevo a ese hermoso avión grande y volaba de regreso y hablaba, de nuevo, del calentamiento global y la huella de carbono. Es una estafa a un costo y gasto extremo.

Europa redujo su propia huella de carbono en un 37%. Piensen en eso. Felicidades Europa. Buen trabajo. Os ha costado muchos puestos de trabajo, muchas fábricas cerradas, pero habéis reducido la huella de carbono en un 37%. Sin embargo, todo ese sacrificio y mucho más ha sido totalmente anulado por un aumento global del 54%, en gran parte procedente de China y otros países que prosperan alrededor de China, que ahora produce más CO2 que todas las demás naciones desarrolladas del mundo. Así que todos estos países están trabajando tan duro en la huella de carbono, que es una tontería por cierto. No tiene sentido. Es interesante. En los Estados Unidos, todavía tenemos ecologistas radicalizados y quieren que las fábricas se detengan. Todo debe parar. No más vacas. Ya no queremos vacas. Supongo que quieren matar a todas las vacas. Quieren hacer cosas que son increíbles y tú también las tienes.

Pero tenemos una frontera, fuerte, y tenemos una forma, y esa forma no va recta hacia arriba. Esa forma es amorfa cuando se trata de la atmósfera. Y si tuviéramos el aire más limpio, y creo que lo tenemos, tenemos un aire muy limpio, tenemos el aire más limpio que hemos tenido en muchos, muchos años. Pero el problema es que otros países como China, que tiene aire que es un poco áspero, sopla. Y no importa lo que estés haciendo aquí abajo, el aire aquí arriba tiende a ensuciarse mucho porque viene de otros países donde su aire no es tan limpio y los ecologistas se niegan a reconocerlo. Lo mismo pasa con la basura.

En Asia, tiran gran parte de su basura directamente al océano. Y en un viaje de una o dos semanas, pasa por Los Ángeles. Usted lo ha visto, enormes cantidades de basura. Casi demasiada como para hacer algo al respecto, pasando por Los Ángeles, pasando por San Francisco, y luego alguien se metería en problemas porque se le cayó un cigarrillo en la playa. Todo esto es una locura. El principal efecto de estas brutales políticas de energía verde no ha sido ayudar al medio ambiente, sino redistribuir la fabricación y la actividad industrial de los países desarrollados que siguen las reglas locas que se ponen, a los países contaminantes que rompen las reglas y están haciendo una fortuna. Están haciendo una fortuna.

Las facturas de electricidad europeas son ahora cuatro o cinco veces más caras que las de China, y dos o tres veces más que las de Estados Unidos, y nuestras facturas están bajando mucho. Probablemente lo vean. Nuestros precios de la gasolina están bajando mucho. Tenemos un taladro de expresión.

(Interrupción de audio)

Es por eso que en Estados Unidos, me retiré del falso Acuerdo Climático de París, donde, por cierto, Estados Unidos estaba pagando mucho más que todos los países. Otros no estaban pagando. China no tenía que pagar hasta 2030. A Rusia le dieron una norma antigua que era fácil de cumplir, una norma de 1990. Pero para los Estados Unidos, se supone que debemos pagar como un billón de dólares. Y yo dije: "Esta es otra estafa". El hecho es que el mundo se ha aprovechado de los Estados Unidos durante muchos, muchos años, pero ya no más, como usted probablemente ha notado.

Desencadené la producción masiva de energía y firmé órdenes ejecutivas históricas para cazar petróleo. Pero no tenemos que cazar mucho porque tenemos la mayor cantidad de petróleo de cualquier nación, en cualquier lugar, petróleo y gas en el mundo. Y si añadimos el carbón, tenemos la mayor cantidad de cualquier nación del mundo. Limpio. Yo lo llamo carbón limpio, hermoso. Hoy puedes hacer cosas con carbón que no podrías haber hecho hace 10 o 15 años. Así que tengo una pequeña orden permanente en la Casa Blanca. Nunca uses la palabra carbón, sólo usa las palabras carbón limpio y hermoso. Suena mucho mejor, ¿no? Pero estamos dispuestos a proporcionar a cualquier país suministros de energía abundantes y asequibles si los necesitan, cuando la mayoría de ustedes lo necesiten.

Estamos orgullosos de exportar energía a todo el mundo. Ahora somos el mayor exportador. En Estados Unidos, queremos intercambios y un comercio sólido con todas las naciones. Con todos. Queremos ayudar a las naciones. Vamos a ayudar a las naciones, pero también debe ser justo y recíproco. El reto del comercio es muy parecido al del clima. Los países que siguieron las reglas, todas sus fábricas han sido saqueadas. Es realmente triste verlo. Se han roto. Las han roto países que rompieron las reglas.

Por eso Estados Unidos aplica ahora aranceles a otros países. Y por mucho que estos aranceles nos fueron, durante muchos años, aplicados, incontrolablemente aplicados, hemos utilizado los aranceles como un mecanismo de defensa bajo la administración Trump, incluyendo mi primer mandato, donde se tomaron cientos de miles de millones de dólares en aranceles. Y por cierto, teníamos la inflación más baja y ahora tenemos una inflación muy baja. Lo único diferente es que tenemos cientos de miles de millones de dólares fluyendo hacia nuestro país. Pero así es como nos aseguraremos de que el sistema funcione para todos y sea sostenible en el futuro. También estamos utilizando los aranceles para defender nuestra soberanía y seguridad en todo el mundo, incluso contra naciones que se han aprovechado de anteriores administraciones estadounidenses durante décadas, incluida la administración más corrupta e incompetente de la historia. La somnolienta administración de Joe Biden.

Brasil se enfrenta ahora a importantes aranceles en respuesta a sus esfuerzos sin precedentes por interferir en los derechos y libertades de nuestros ciudadanos estadounidenses y de otros con la censura, la represión, el armamentismo, la corrupción judicial y el señalamiento de críticos políticos en Estados Unidos. Tengo un pequeño problema al decir esto porque debo decirles que yo estaba entrando y el líder de Brasil estaba saliendo. Lo vimos y yo lo vi, él me vio y nos abrazamos, y luego digo, ¿pueden creer que voy a estar diciendo esto en sólo dos minutos? Pero en realidad acordamos que nos veríamos la semana que viene. No tuvimos mucho tiempo para hablar, como unos 20 segundos. En retrospectiva, me alegro de haber esperado porque esto no funcionó demasiado bien. Pero hablamos. Tuvimos una buena charla y quedamos en vernos la semana que viene, si te interesa. Pero parecía un hombre muy agradable, la verdad. Yo le caía bien, él me caía bien. Y yo sólo hago negocios con gente que me cae bien.

Yo no, cuando no me gustan, no me gustan. Pero tuvimos, al menos durante unos 39 segundos, tuvimos una química excelente. Es una buena señal. Pero también en el pasado, Brasil, ¿pueden creerlo? Aranceló injustamente a nuestra nación. Pero ahora, debido a nuestros aranceles, les estamos devolviendo el golpe y con mucha fuerza. Como Presidente, siempre defenderé nuestra soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Así que siento mucho decir esto, que a Brasil le va mal y le seguirá yendo mal. Sólo les puede ir bien cuando trabajan con nosotros. Sin nosotros, fracasarán como han fracasado otros. Es verdad.

El año que viene Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de nuestra gloriosa independencia, testimonio del poder duradero y de la libertad y el espíritu estadounidenses. También acogeremos con orgullo la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, poco después, los Juegos Olímpicos de 2028, que van a ser muy emocionantes. Espero que vengan todos. Espero que innumerables personas de todo el mundo participen en estas grandes, estas serán grandes celebraciones de la libertad y los logros humanos, y que juntos, todos podamos regocijarnos en los milagros de la historia que comenzó el 4 de julio de 1776 cuando fundamos la Luz para Todas las Naciones. Y es algo realmente asombroso lo que surgió de esa fecha. Se llama los Estados Unidos de América. En honor de este trascendental aniversario, espero que todos los países que encuentran inspiración en nuestro ejemplo se unan a nosotros para renovar nuestros valores de compromiso, y esos valores, realmente, que tanto apreciamos juntos.

Defendamos la libertad de expresión. Protejamos la libertad religiosa, incluso para la religión más perseguida del planeta en la actualidad. Se llama cristianismo. Y salvaguardemos nuestra soberanía y apreciemos las cualidades que han hecho que cada una de nuestras naciones sea tan especial, increíble y extraordinaria.

Para terminar, sólo quiero repetir que la inmigración y el alto coste de las llamadas energías renovables verdes están destruyendo gran parte del mundo libre y gran parte de nuestro planeta. Los países que aprecian la libertad se están desvaneciendo rápidamente debido a sus políticas sobre estos dos temas. Se necesitan fronteras fuertes y fuentes de energía tradicionales si se quiere volver a ser grande. Hayáis venido del norte o del sur, del este o del oeste, de cerca o de lejos, cada uno de los líderes que se encuentran hoy en este hermoso salón representa una rica cultura, una noble historia y un orgulloso patrimonio que hace que cada nación sea majestuosa y única, diferente a cualquier otra cosa en la historia de la humanidad o en cualquier otro lugar sobre la faz de la tierra.

Desde Londres hasta Lima, desde Roma hasta Atenas, desde París hasta Seúl, desde El Cairo hasta Tokio, y desde Ámsterdam hasta aquí mismo, en la ciudad de Nueva York, nos apoyamos en los hombros de los líderes y leyendas, generales y gigantes, héroes y titanes que ganaron y construyeron nuestras amadas naciones, todas nuestras naciones, con su propio valor, fuerza, espíritu y habilidad. Nuestros antepasados escalaron montañas, conquistaron océanos, cruzaron desiertos y recorrieron extensas llanuras. Se lanzaron a estruendosas batallas, se sumergieron en graves peligros y fueron soldados, agricultores, trabajadores, guerreros, exploradores y patriotas. Convirtieron pueblos en ciudades, tribus en reinos, ideas en industrias y pequeñas islas en poderosos imperios. Tú eres parte de todo eso. Fueron paladines de su pueblo que nunca se rindieron y que jamás se dieron por vencidos. Sus valores definieron nuestra identidad nacional. Sus visiones forjaron nuestro magnífico destino. Todos en esta sala son parte de ello a su manera.

Cada uno de nosotros hereda las hazañas y los mitos, los triunfos, los legados de nuestros propios héroes y fundadores que tan valientemente nos mostraron el camino. Nuestros antepasados lo dieron todo por unas patrias que defendieron con orgullo, con sudor, con sangre, con la vida y con la muerte. Ahora, la justa tarea de proteger las naciones que ellos construyeron nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Así que, juntos, mantengamos nuestro sagrado deber para con nuestro pueblo y nuestros ciudadanos. Protejamos sus fronteras, garanticemos su seguridad, preservemos sus culturas, tesoros y tradiciones, y luchemos, luchemos, luchemos por sus preciados sueños y sus apreciadas libertades, y en amistad y de verdad, una hermosa visión.

Trabajemos todos juntos para construir un planeta brillante y hermoso, un planeta que todos compartamos, un planeta de paz y un mundo que sea más rico, mejor y más hermoso que nunca. Eso puede suceder. Ocurrirá. Sucederá, y espero que pueda suceder y empezar ahora mismo, justo en este momento. Vamos a darle la vuelta. Vamos a hacer que nuestros países sean mejores, más seguros, más bellos. Vamos a cuidar de nuestra gente. Muchas gracias a todos. Ha sido un honor. Dios bendiga a las naciones del mundo. Muchas gracias. Adiós.