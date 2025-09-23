Trump con Zelenski en la ONU: "Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!"

Publicado por Santiago Ospital 23 de septiembre, 2025

Tras reunirse en privado con Volodimir Zelenski, Donald Trump realizó una muestra inédita de apoyo a su homólogo ucraniano: "Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y RECUPERAR toda su forma original", publicó en redes sociales.

Las palabras de apoyo representan un giro en la postura del presidente, quien en la reunión que acabó a los gritos en la Casa Blanca a inicios de año exigió a Zelenski que reconociera que no estaba ganado la guerra y que le faltaban "las cartas" para hacerlo. De entonces a ahora, los mandatarios han ido aproximando posturas. Acercamiento que continuó este martes ante las cámaras, con Trump expresando un "gran respeto" por los esfuerzos militares de Ucrania y Zelenski agradeciendo, repetidas veces, el respaldo del republicano.

"Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y, en particular, de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción muy viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo fijo en una guerra que a una potencia militar real le habría llevado menos de una semana ganar", escribió Trump acabado su mano a mano con Zelenski.

Asimismo, destacó la situación económica rusa: "Putin y Rusia se encuentran en una grave crisis económica, y este es el momento de que Ucrania actúe".

Aunque se desconoce el reporte de guerra que el mandatario ucraniano comunicó a Trump a puerta cerrada, antes de ingresar dio ante la prensa un adelanto de qué diría destacando que sus soldados habían “ocupado 360 kilómetros este mes”. Avance que atribuyó en parte a los esfuerzos en el terreno y en parte al esquema introducido por la Administración Trump para seguir proveyendo ayuda militar mediante la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Canal que el republicano prometió seguir apoyando: "Seguiremos suministrando armas a la OTAN".

Seguir apretando el bolsillo de Moscú



Ambos líderes coincidieron también ante los periodistas en la importancia de seguir arremetiendo contra la economía de Rusia. "El mayor avance es que la economía rusa está en muy mal estado en este momento", dijo Trump cuando preguntado por sobre los progresos desde su última reunión con su par ucraniano.

Horas antes, en su discurso ante la Asamblea General, el mandatario estadounidense se había mostrado dispuesto a imponer nuevos aranceles a Rusia, pero envió un recado a Europa: "Pero para que esos aranceles sean efectivos, las naciones europeas tendrían que unirse a nosotros para adoptar exactamente las mismas medidas. Tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía de Rusia".

Zelenski apoyó esta idea. Pidió, asimismo, "más presión y más sanciones". A los dos luego se unió la presidente de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando, en su propia reunión con el mandatario estadounidense, dijo que "Trump estaba completamente en lo cierto" en sus críticas a la compra europea de energía rusa. "Estamos en ello", prometió.

Hubo una mención especial de Hungría. Aunque Zelenski se mostró escéptico de que cortase su comercio energético con Moscú, Trump afirmó: "Bueno, [el primer ministro húngaro Viktor Orbán] es amigo mío. No he hablado con él, pero tengo la sensación de que si lo hiciera, quizá dejaría de hacerlo. Creo que lo haré".

Incursiones aéreas de Moscú

Trump también afirmó que los miembros de la OTAN debían derribar los aviones rusos que violaran sus espacios aéreos. Durante las últimas semanas, varios cazas y drones rusos fueron detectados sobrevolando naciones aliadas como Estonia, Polonia y Rumanía.

Sobre si Estados Unidos los ayudaría, dijo que dependía del caso. Preguntado por el reciente incidente con drones en Dinamarca, replicó que todavía faltaba información. Aunque de momento el Gobierno danés no identificó al autor del ataque, sí aseguró que no podía descartar que fuera Rusia.